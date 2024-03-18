Кабмін схвалив Програму щодо розвитку і функціонування української мови

Кабінет Міністрів України схвалив Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року.

Її автором виступило Міністерство культури та інформаційної політики.

Зазначено, що програма, яку розробило МКІП "сприятиме поступовому формуванню комфортного та функціонального єдиного мовно-інформаційного україномовного простору на всій території України".

"Програма спрямована не тільки на створення умов для подолання наслідків русифікації, а й на розвиток та використання державної мови в усіх сферах суспільного життя. Крім того, вона охоплює заходи популяризації української мови у світі, адже українською розмовляють найсміливіші люди на землі", - розповів т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

У документі сказано, що до 2030 року всі держслужбовці мають володіти державною мовою, крім того, українська має стати основною мовою спілкування у побуті для 80% населення.



"Для цього необхідно задовольнити приватні культурні потреби україномовним якісним культурним продуктом", - сказано в документі.



Наголошується, що частка українськомовного культурного продукту має збільшитися на 30%: з 55% до 85%.



Нагадаємо, в ефірах загальнонаціональних радіостанцій України не залишилося жодної російськомовної пісні. Однак трапляються непоодинокі випадки використання недержавної мови у радіопередачах.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у 2023 році наклав 21 штраф за порушення мовного закону.

Джерело: Кореспондент