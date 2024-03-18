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Кабмін схвалив Програму щодо розвитку і функціонування української мови

22:49, 18 бер 2024
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Кабінет Міністрів України схвалив Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року.

 Її автором виступило Міністерство культури та інформаційної політики. 

Зазначено, що програма, яку розробило МКІП "сприятиме поступовому формуванню комфортного та функціонального єдиного мовно-інформаційного україномовного простору на всій території України".

"Програма спрямована не тільки на створення умов для подолання наслідків русифікації, а й на розвиток та використання державної мови в усіх сферах суспільного життя. Крім того, вона охоплює заходи популяризації української мови у світі, адже українською розмовляють найсміливіші люди на землі", - розповів т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. 

У документі сказано, що до 2030 року всі держслужбовці мають володіти державною мовою, крім того, українська має стати основною мовою спілкування у побуті для 80% населення.
 
"Для цього необхідно задовольнити приватні культурні потреби україномовним якісним культурним продуктом", - сказано в документі. 
 
Наголошується, що частка українськомовного культурного продукту має збільшитися на 30%: з 55% до 85%.
 
Нагадаємо, в ефірах загальнонаціональних радіостанцій України не залишилося жодної російськомовної пісні. Однак трапляються непоодинокі випадки використання недержавної мови у радіопередачах.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у 2023 році наклав 21 штраф за порушення мовного закону. 

Джерело: Кореспондент


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