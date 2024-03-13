"Єдине вікно" для ветеранів та їхніх сімей у ЦНАПах - над чим працює уряд

Уряд працює над створенням системи "Єдиного вікна" в Центрах надання адміністративних послуг для надання інтегрованих послуг ветеранам та їхнім сім'ям, що дозволить їм отримати доступ до різних адміністративних послуг в одному місці з єдиним пакетом документів.

Уряд працює над інтеграцією послуг для ветеранів у систему Центрів надання адміністративних послуг. Про це йдеться у презентації "Єдине вікно у ЦНАП, як інструмент надання якісних адміністративних послуг ветеранам та членам їхніх родин", яку підготували у Міністерстві у справах ветеранів, передає УНН.

Презентацію Міністерство у справах ветеранів представило на нараді з питань ветеранської політики під головуванням віцепремʼєрки Ірини Верещук. У ній були викладені стратегії інтеграції усіх доступних сервісів для ветеранів у систему Центрів надання адміністративних послуг. Зазначається, що ЦНАПи виявилися найбільш пристосованими до сучасних викликів.

З метою спрощення життя ветеранів та їхніх сімей вже впроваджується підхід, за якого один комплект документів дозволить звернутися у ЦНАП, який в подальшому розповсюджуватиме ці дані до всіх відповідних організацій, - йдеться у повідомленні.

"Єдине вікно" у ЦНАП передбачатиме:

формування єдиної бази послуг для ветеранів війни;

максимальну поінформованість про їхні можливості;

створення зручних, якісних та доступних умов отримання адміністративних послуг;

впровадження комплексного підходу - отримання спектру адміністративних послуг в одному місці від одного або декількох субʼєктів надання таких послуг.

Нагадаємо, уряд спростив процедуру отримання одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) захисників України, дозволивши подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг.