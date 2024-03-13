"Підтримати"
Тренди:
Новини
"Єдине вікно" для ветеранів та їхніх сімей у ЦНАПах - над чим працює уряд
Норвезька спілка письменників посмертно нагородила українську письменницю
Від президента вимагають впровадити механізм протидії сексуальним домаганням і насильству в армії
У США хочуть або відокремити Тік-Ток від Китаю, або заборонити зовсім
Держприкордонна служба видаватиме перепустки для перебування у прикордонній зоні
Кабмін заборонив нецільове використання земель Каховського водосховища
Уряд вирішив не фінансувати школи з малою кількістю учнів
"Укроборонпром" створив Центр реінтеграції ьа підтримки ветеранів
У Кривому Розі від російського ракетного удару по житловому будинку загинули люди
Кабмін запровадив виплати дітям загиблих українських захисників
Перший "Оскар" в Україні: нагорода, якої бояться на Заході
На Еверест можна буде піднятися тільки з відстежувальним чіпом
Ян Валетов. Поки вони не навчаться любити своїх дітей, вони вбиватимуть наших - Голда була права
Анатолій Шкрібляк: історія успіху торгово-розважального центру Nikolsky PR
Топ-10 книг з економіки PR
Всі новини
Війна / Суспільство / Влада

"Єдине вікно" для ветеранів та їхніх сімей у ЦНАПах - над чим працює уряд

23:34, 13 бер 2024
6
Версія для друку

 

Уряд працює над створенням системи "Єдиного вікна" в Центрах надання адміністративних послуг для надання інтегрованих послуг ветеранам та їхнім сім'ям, що дозволить їм отримати доступ до різних адміністративних послуг в одному місці з єдиним пакетом документів.

 Уряд працює над інтеграцією послуг для ветеранів у систему Центрів надання адміністративних послуг. Про це йдеться у презентації "Єдине вікно у ЦНАП, як інструмент надання якісних адміністративних послуг ветеранам та членам їхніх родин", яку підготували у Міністерстві у справах ветеранів, передає УНН.

Презентацію Міністерство у справах ветеранів представило на нараді з питань ветеранської політики під головуванням віцепремʼєрки Ірини Верещук. У ній були викладені стратегії інтеграції усіх доступних сервісів для ветеранів у систему Центрів надання адміністративних послуг. Зазначається, що ЦНАПи виявилися найбільш пристосованими до сучасних викликів.

З метою спрощення життя ветеранів та їхніх сімей вже впроваджується підхід, за якого один комплект документів дозволить звернутися у ЦНАП, який в подальшому розповсюджуватиме ці дані до всіх відповідних організацій, - йдеться у повідомленні.

 "Єдине вікно"  у ЦНАП передбачатиме:

 формування єдиної бази послуг для ветеранів війни;
максимальну поінформованість про їхні можливості;
створення зручних, якісних та доступних умов отримання адміністративних послуг;
впровадження комплексного підходу - отримання спектру адміністративних послуг в одному місці від одного або декількох субʼєктів надання таких послуг.

Нагадаємо, уряд спростив процедуру отримання одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) захисників України, дозволивши подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще