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Війна / Європа / Культура

Норвезька спілка письменників посмертно нагородила українську письменницю

23:14, 13 бер 2024
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Норвезька спілка письменників посмертно нагородила українську письменницю Вікторію Амеліну Премією за свободу слова, йдеться на сайті премії.

Вона загинула внаслідок російського ракетного обстрілу піцерії в Краматорську.

"Сильним і чітким голосом вона передає та пояснює український погляд на незбагненну ситуацію, в якій вони опинилися, і змушує нас побачити наслідки по-новому… Її глибока відданість свободі вираження думок лежить на кількох рівнях як прямо, так і опосередковано", — зазначили у Міжнародному комітеті Норвезької спілки письменників.

Окремо в комітеті наголосили, що цією нагородою вони хочуть привернути увагу до України та до загарбницької війни Росії, яка суперечить міжнародному праву.

Нагадаємо, 27 червня російські війська вдарили ракетами по центру Краматорська. Одна з ворожих ракет влучила у піцерію в центрі міста. Загинуло 12 людей, у тому числі троє дітей. Ще понад 60 людей дістали поранень.

Джерело: Кореспондент


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