Куди спрямували дотацію з держбюджету для місцевих бюджетів

Кабінет міністрів наприкінці року виділив дотацію з державного бюджету у розмірі понад 1,3 млрд гривень, повідомляє урядовий портал. Кошти отримають 235 місцевих бюджетів на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування за четвертий квартал 2023 року.

Чиновники повідомили, що за попередніми планами гроші витратять на такі напрямки:

1,14 млрд гривень для компенсації 43 місцевим громадам, які зазнали руйнувань і збитків через атаки ворога;

175 млн гривень для компенсації 192 місцевим бюджетам недонадходження податку на доходи фізичних осіб (не враховуючи військовий ПДФО) у порівнянні з минулим роком для забезпечення видатків територіальних громад.

З урахуванням цього розподілу у 2023 році органи місцевого самоврядування отримали 17,2 млрд гривень дотації для виконання своїх повноважень.

Раніше ми писали про те, що 17 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №10037, який передбачає переспрямування податку на ПДФО із забезпечення військовослужбовців з місцевих до державного бюджету. Таким чином у держбюджет мало надійти додаткових 214,7 млрд гривень, які хотіли спрямувати на військові витрати.

Джерело: ZN.UA