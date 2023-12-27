Чим відрізняються моделі лінійки S23 від Samsung Galaxy?

Серія S від Samsung - це потужні та сучасні флагманські моделі, здатні затьмарити всіх конкурентів. У 2023 році асортимент смартфонів поповнився лінійкою Samsung Galaxy S23. До неї увійшли S23, S23+, S23 Ultra. Чим же відрізняються ці моделі і який смартфон вибрати?

Samsung Galaxy S23

Базовий смартфон лінійки - оптимальне рішення для всіх, хто шукає адекватний баланс ціни та якості. Корпус виконано з високоміцного скла, посиленого алюмінієвою рамою. Вміст надійно захищений від пилу та вологи. А екран дає змогу працювати з телефоном навіть при яскравому сонячному світлі. Також присутні такі характеристики:

потужний, до максимуму розігнаний процесор Snapdragon 8 Gen 2;

якісна камера на 50 Мп з триразовим оптичним збільшенням;

підтримка всіх сучасних технологій і стандартів зв'язку;

NFC-модуль для безконтактної оплати;

підтримка eSim.

Galaxy S23 функціональний. Його можна використовувати для роботи, ігор, розваг. Технічні характеристики дають змогу впоратися з будь-яким завданням. Ще один плюс - він досить компактний і легко поміщається в руці.

Samsung Galaxy S23 Plus

Модель з приставкою Plus практично не відрізняється від базової за характеристиками. Єдина видима відмінність - діагональ екрана. Вона у Galaxy S23 Plus становить 6,6 дюйма, що на 0,5 дюйма більше, ніж у базового смартфона лінійки. Це не особливо позначається на застосуванні пристрою. Але користувачам, які віддають перевагу великим екранам, такий варіант сподобається набагато більше.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Дана версія смартфона є наймасивнішою і габаритною. Діагональ екрану становить 6,8 дюйма, а вага - 234 грами.

Значно зазнали змін і технічні характеристики. Модель Ultra отримала абсолютний максимум. Серед покращень:

фронтальна камера на 200 Мп;

перископічний об'єктив;

поліпшена щільність пікселів - 500 ppi;

ємна акумуляторна батарея;

12 Гб оперативної пам'яті.

Цих характеристик достатньо не лише для виконання більшості стандартних завдань, а й для забезпечення запасу продуктивності на кілька років.

Усі Galaxy S23 мають стильний дизайн і випускаються в декількох колірних рішеннях. Хочете купити один з них за вигідною ціною? Загляньте на сторінки samsungshop.com.ua. Тут же представлені аксесуари до кожної моделі, що роблять застосування максимально комфортним.