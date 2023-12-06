Автоматизація процесів вирощування рослин: від сівби до збирання





Зниження обсягу ручної праці та підвищення врожайності агро культур – головна мета, яку переслідує автоматизація процесів вирощування цінних рослин. Цифри статистики доводять неспроможність підприємств аграрної сфери з високою часткою механізації, адже при цьому рівень втрат агропродукції на етапах сівби та збирання врожаю може перевищувати 50%.

На платформі з продажу нової та б/у техніки AGRO.RIA є навіть вибірмашин, здатних без водія рухатися поряд із комбайном для висипання в них зерна. Додаткове обладнання, встановлене в комбайні, дозволяє оцінювати врожайність кожного Га обробленої території.

Агротехніка з ручним керуванням не дозволяє забезпечити максимальну ефективність. Наприклад, оператор трактора (мототрактора, мотоблока чи мінітрактора) повинен одночасно керувати транспортом, контролювати навантаження двигуна, стежити за безпекою переміщення техніки та якістю технологічних операцій.

Які технології точного землеробства сьогодні використовуються аграріями:

Системи високоточного позиціонування (GPS, GLONASS) є основою точного землеробства, оскільки забезпечують можливість визначення місця розташування техніки під час обробки землі. Автоматизовані системи кермового керування дозволяють спростити ряд завдань, пов'язаних з керуванням сільгосптехнікою. Їх використання дозволяє розвантажити водія від виконання монотонних дій та знижує вплив людського фактора. Інтелектуальні системи наведення мають у своєму арсеналі різні шаблони керування. Геокартування – використовується для створення карт, на яких відображається тип ґрунту, вміст у ньому поживних речовин, ураження бур'янами або комахами. Датчики та дистанційне зондування - збір даних про стан ґрунту та с/г культур безконтактним способом. Це обладнання може бути встановлене на різній техніці: тракторах з плугом чи культиватором, обприскувачах тощо. Електронні системи інтеграції окремих компонентів обладнання на техніці чи самої сільгосптехніки. Технологія внесення добрив зі змінною швидкістю – здатність техніки адаптувати параметри роботи відповідно до поточних вимог рельєфу землі, щільності посіву тощо.

Сучасні методи автоматизації сівби: огляд автоматизованих систем посіву та їхні переваги

Насіння не повинно бути висаджено надто глибоко, інакше зростання буде уповільнене або неможливе. Якщо насіння буде близько до поверхні, їм загрожуватиме пересихання поверхневих шарів ґрунту та птиці. Якщо насіння посаджене надто близько одне до одного, то рослини конкуруватимуть за поживні речовини у ґрунті та за сонце. Якщо дистанція більша, ніж потрібна цій культурі, то частина цінного ґрунту залишається не використаною.

Контролювати стільки параметрів вручну неможливо, тому для таких завдань аграрії прагнуть купити модернізовані сівалку, яка може під час посівних робіт вносити рідкі добрива у ґрунт поруч із місцем падіння насіння в землю. У цьому випадку культура отримує додаткову порцію поживних речовин біля коріння та може ефективно конкурувати з бур'янами вже на початковому етапі зростання.

Щоб уникнути повторного посіву на вже оброблені ділянки та перепустки між рядами обробки, використовуються технології точного позиціонування. Автоматизовані системи кермового керування допоможуть водієві утримувати напрямок руху сівалки по всій довжині поля.

Автоматизація обробки ґрунту та догляду за рослинами: використання техніки для обробки ґрунту та розпушування.

Для зниження витрат палива техніка з фрезою повинна проходити полем так, щоб не було зон пропуску або повторної обробки. Крім того, необхідно заздалегідь планувати точку початку обробки кожного поля, з урахуванням його форми та особливостей розташування.

Комбіноване використання систем високоточного позиціонування та автоматизованих систем кермового управління спрощують роботу водія та дозволяють зберігати результати обробки в електронних базах даних.

Системи автоматизованого збирання врожаю: автоматизовані знаряддя для збору різних типів сільськогосподарської продукції.

Процес збирання врожаю автоматизований – навіть «простий» зернозбиральний комбайн для економії праці поєднує 3 окремі операції в один процес: жнива, молотьба та віяння. Залежно від моделі, надлишок може подрібнюватися і розкидатися по полю або відразу складатися пресами у зручні для подальшої обробки прес-форми. Сьогодні на ринку є комбайни для збирання зернових, деяких видів овочів, полуниці, бавовни.

Переваги ефективного використання ресурсів та збільшення врожайності через автоматизацію

Незважаючи на доволі високу ціну використання технологій автоматизації, інформатизації, а також роботизованих систем , вони дають можливість:

підвищувати якості продукції;

збільшувати швидкість і обсягів випуску продукції;

покращувати ефективність моніторингу;

знижувати витрати пального;

покращувати ефективність технічних засобів та обладнання.



