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Кава до сніданку

Бережіть мозок - регулярно пийте каву

22:31, 24 гру 2023
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Регулярне вживання кави в помірних дозах може зміцнити ваше здоров'я і вберегти від хвороб. Дослідження, проведене вченими, виявило вплив регулярного вживання кави на ризик розвитку діабету Як виявилося, цей напій дуже корисний для тих, хто схильний до розвитку цього захворювання, а також для профілактики діабету у всіх без винятку людей.

Про це пише EatThis, передає Cursor.

 До дослідження вчені залучили 4522 жінки, у яких раніше був діагностований гестаційний цукровий діабет. Експеримент, що проводився з 1991 по 2017 рік, включав регулярні перевірки кожні два-чотири роки для відстеження різних чинників, таких як повсякденні звички, дієта, вживання кави з кофеїном і без нього, як розвивається захворювання і т. д. подібних факторів. До того ж, в учасників дослідження, які не страждали на діабет у період між 2012 та 2014 роками, було взято кров для аналізу метаболізму глюкози.

Фахівці виявили, що у 979 учасників за період дослідження розвинувся діабет другого типу. Результати також свідчать про те, що регулярне вживання кави з кофеїном пов'язане зі зниженням ризику розвитку діабету другого типу. Ті, хто регулярно пив каву, страждав від хвороби значно рідше.

Активним компонентом кави є кофеїн, стимулююча речовина, яка здатна знизити рівень цукру в крові. Це зумовлено блокуванням аденозинових рецепторів у мозку кофеїном, що призводить до зменшення рівня інсуліну та збільшення засвоєння глюкози.

Учені зазначають, що вживання кави пов'язане з поліпшенням обміну речовин, що може знизити ризик розвитку діабету другого типу, а також сприяє підтримці здорової ваги й артеріального тиску.

Помірне вживання кофеїну - від однієї до трьох чашок на день - може виявитися корисним для здоров'я мозку, серця та інших органів, кажуть експерти.


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