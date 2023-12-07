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Бізнес / Фінанси

В Україні стало менше підроблених грошей

23:46, 07 гру 2023
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У 2022 році в Україні втричі зменшилася кількість підробок валюти, причому найбільше підробляли купюри старого зразка номіналом 200 і 500 гривень. Підробки здебільшого мали фальшивий УФ-захист і часто перебували в роздрібному обігу.

 У 2023 році в Україні переважна більшість підроблених банкнот національної валюти припадала на купюри: 200 грн зразка 2007 року та 500 грн зразка 2006 року. Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

У НБУ повідомили, що постійно моніторять стан вилучення з обігу підроблених грошей і можуть констатувати низький рівень підробки банкнот національної валюти.

Рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2022 року знизився більш ніж утричі. Про це свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні за 2022 рік, повідомили в НБУ.

Так, у Нацбанку зазначили, що за підсумками минулого року на 1 млн штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 штуки підроблених банкнот (за підсумками 2021 року - близько 7,1 шт.).

Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центрального банку, цей показник у країнах Європейського Союзу 2022 року майже вшестеро вищий і становив приблизно 13 штук банкнот євро (за підсумками 2021 року - 12 шт.).

У 2023 році, як і торік, найчастіше підробляли банкноти гривні старого зразка, які становлять 83% від загальної кількості всіх вилучених з обігу підробок. Переважна більшість підроблених банкнот національної валюти припадала на банкноти: 200 грн зразка 2007 року та 500 грн зразка 2006 року. Тобто найбільше підробляють банкноти високих номіналів старого зразка, які мають менший рівень захисту від підробки порівняно з банкнотами нового зразка, - розповіли в Нацбанку.

Крім того, НБУ повідомив, що здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти мали імітацію ультрафіолетового захисту і збувалися через заклади торгівлі, та розраховані на неуважність касирів, які, здебільшого, перевіряють лише ультрафіолетовий захист.

У НБУ додали, що з метою протидії збуту підробок, Національний банк на постійній основі, проводить навчальні семінари/вебінари для касових працівників банків, інкасаторських компаній, закладів торгівлі тощо.


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