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Висновки військово-лікарської комісії будуть цифровізовані - Шмигаль
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Висновки військово-лікарської комісії будуть цифровізовані - Шмигаль

22:37, 07 гру 2023
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В Україні висновки військово-лікарської комісії (ВЛК) невдовзі будуть цифровізовані, тобто доступні в електронному варіанті.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Важливе рішення, яке допоможе отримувати інші послуги онлайн», — зазначив Шмигаль.

Також він додав, що всі відповідальні органи вже отримали доручення пришвидшити опрацювання цього питання. Шмигаль зазначив, що ключовий принцип реформи ВЛК і медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) — «довідки ходять за військовими».

За його словами, вже впроваджено електронну чергу в усіх військових закладах охорони здоровʼя, документообіг цифровізували у 90% відсотках військових частин. Шмигаль також додав, що кількість ВЛК збільшили на 50%, і всі ці пункти пришвидшили проходження військово-лікарської комісії утричі.

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На початку вересня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати ВЛК. Перші зміни щодо ВЛК почалися навесні 2023 року. У Мінцифри підкреслили, що тестували оновлення з серпня 2023 року.

27 жовтня ​​у Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що планують скоротити терміни проходження ВЛК при ТЦК.

5 грудня представник президента у Верховній Раді, член комітету з національної безпеки та оборони Федір Веніславський повідомив, що в Україні готують законопроєкт, який передбачає вручення повісток електронною поштою та рекомендованим листом.

Джерело: ZN.UA 


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