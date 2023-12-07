Висновки військово-лікарської комісії будуть цифровізовані - Шмигаль

В Україні висновки військово-лікарської комісії (ВЛК) невдовзі будуть цифровізовані, тобто доступні в електронному варіанті.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Важливе рішення, яке допоможе отримувати інші послуги онлайн», — зазначив Шмигаль.

Також він додав, що всі відповідальні органи вже отримали доручення пришвидшити опрацювання цього питання. Шмигаль зазначив, що ключовий принцип реформи ВЛК і медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) — «довідки ходять за військовими».

За його словами, вже впроваджено електронну чергу в усіх військових закладах охорони здоровʼя, документообіг цифровізували у 90% відсотках військових частин. Шмигаль також додав, що кількість ВЛК збільшили на 50%, і всі ці пункти пришвидшили проходження військово-лікарської комісії утричі.

Мобілізація 2024. Які зміни планує Верховна Рада у правила призову, обліку, вручення повісток і демобілізації

На початку вересня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати ВЛК. Перші зміни щодо ВЛК почалися навесні 2023 року. У Мінцифри підкреслили, що тестували оновлення з серпня 2023 року.

27 жовтня ​​у Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що планують скоротити терміни проходження ВЛК при ТЦК.

5 грудня представник президента у Верховній Раді, член комітету з національної безпеки та оборони Федір Веніславський повідомив, що в Україні готують законопроєкт, який передбачає вручення повісток електронною поштою та рекомендованим листом.

Джерело: ZN.UA