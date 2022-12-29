В Южной Корее показали, как правильно использовать беспилотники

В Южной Корее впервые появятся беспилотные пассажирские автобусы. Они будут курсировать по 22,4-километровому маршруту. Об этом сообщает The Korea Times.

Отмечается, что маршрут автономных автобусов будет проходить между междугородным автовокзалом Седжон и станцией Осон в Чхонджу, провинция Северный Чхунчхон.

Кроме того, параллельно с ними будут курсировать и обычные автобусы. Но беспилотным автобусам присвоят отдельный номер маршрута.

Поначалу запустят только два автономных автобуса. Для безопасности в них будут находиться водитель и работник службы безопасности.

Также известно, что беспилотники будут совершать в общей сложности шесть рейсов, начиная с полудня до 16:00 с понедельника по пятницу. У них будет восемь остановок.

Вначале воспользоваться автономными автобусами бесплатно смогут все желающие. Для этого необходимо подать заявку на пробный период при помощи QR-кода, который будет действовать три месяца.

После этого с пассажиров будет взиматься плата за проезд такая же, как и за проезд на обычном автобусе.

Кроме того, планируется адаптировать дороги не только для общественного беспилотного транспорта, но и для частного.

Напомним, ранее в Турции представили беспилотный вертолет Alpin, разработанный и изготовленный компанией Titra Teknoloji.

Источник: Корреспондент