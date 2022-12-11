Про важливі новини дня - короткими рядками

Нестабільний інтернет, відсутність світла заважає працювати і нам, але ми намагаємось тримати читачів у курсі справ. Ось декілька важливих новин за день.

*Норвегія виділила 1 млрд крон (близько 90 млн доларів) на відновлення енергосистеми України. В умовах постійних обстрілів це дуже важлива допомога.

*Окупаційна влада Маріуполя не підготувалася до проведення опалювального сезону та не розпочала його, а комунальні служби міста не працюють. Люди потерпають від зими у зруйнованому місті.

*Укроборонпром активно працює над розробкою власних українських безпілотників, які є одним із найефективніших видів озброєнь у війні проти Росії. Вони напевне вже не будуть називатися камікадзе, бо матимуть інші якості. Кращі.

*Віцепрезидентку Європарламенту заарештували у справі про корупцію. Про це пише AFP з посиланням на джерело у суді, повідомляє Euronews. Зазначається, що пов'язана ця справа з чемпіонатом світу з футболу у Катарі, прийманням коштовних подарунків та хабарів тощо.

*В Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, але героїчна робота енергетиків дозволяє відновлювати електропостачання там, де це можливо, у найкоротші терміни.

Джерело: НВ