100-летняя юбилярша с Волыни рассказала о рецепте долголетия

Волынянке Софии Конахович несколько дней назад исполнилось 100 лет. Женщина окончила пять классов польской школы. На Волынь попала в 1946 году и всю жизнь прожила в селе Шклинь Второй Луцкого района.

В 1941 году вышла замуж, в 1942 и 1943 годах родила двоих детей. Пережила Голодомор, Вторую мировую войну и депортацию.

Ее мужа Богдана Конаховича, которого уже нет 40 лет, за связи с повстанцами осудили и отправили в Мордовские лагеря на 10 лет строгого режима и еще три года ссылки. В то время госпоже Софии было 24 года. Говорит: чтобы заработать, вышивала полотенца односельчанам.

Зарабатывала деньги, а мужу посылки слала каждый месяц. В Красноярском крае он жил. По реке он плыл туда и обратно домой», – говорит пенсионерка.

Юбиляр рассказала, что в 46-м на Волыни поселились в бывшем Гороховском районе: сначала нашли квартиру, а впоследствии построили дом из соломы. Работала звеньевой в колхозе 32 года, а затем ушла на пенсию.

Добрая и справедливая – так о матери говорит дочь Надежда Корнейчук. Говорит: в семье выращивали свиней и коров, мама умела держать порядок.

«Когда отец пришел из тюрьмы, то считайте, что он пришел на чужбину. Ему нужно было как-то утвердиться, жить. Там латыши научили его делать столярные принадлежности. И каждый дом в этом селе - там его рука приложилась», – отметила волынянка.

100-летняя София Конахович имеет три внука, девять правнуков и шесть праправнуков. Ее рецепт долголетия, рассказала сама юбилярша, довольно прост: «Я со всеми жила в согласии».

Источник: ВолыньPOST