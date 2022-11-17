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Война / Армия / Общество

Когда можно будет возвратиться в освобожденный от оккупантов Херсон - Нацполиция

20:27, 17 ноя 2022
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Вернуться домой в освобожденный Херсон его жители смогут только после завершения стабилизационных мероприятий и восстановительных работ. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев.

"Сейчас есть большая взрывоминная опасность в Херсонской области, в том числе в самом городе. Ежедневно продолжается разминирование – в первую очередь особо важных объектов для обеспечения жизнедеятельности граждан. Также есть трудности в энергоснабжении, водоснабжении и обеспечении связи, поэтому мы рекомендуем начинать возвращение в областной центр или другие населенные пункты Херсонской области после завершения Национальной полицией и ГСЧС стабилизационных мер разминирования и после того, как это будет объявлено руководством ОВА", – сказал Сергеев.

Напомним, на освобожденных от российских оккупантов территориях Херсонской области зафиксировали более 430 военных преступлений.

Источник:  УНН 


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