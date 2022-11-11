Украинцам станет проще получить документы для возвращения домой из-за границы

Украинцам упростили процедуру выдачи документов для возвращения в Украину. Об этом сообщили на заседании координационного штаба по возвращению в Украину граждан с временно оккупированных территорий и третьих стран, передает пресс-службаМинреинтеграции.

Решено, что Министерство иностранных дел получит доступ к государственному реестру актов гражданского состояния граждан, держателем которого является Минюст. Департамент консульской службы МИД подсоединят к госреестру на следующей неделе.

"Это позволит зарубежным дипломатическим учреждениям Украины ускорить процедуру идентификации граждан Украины, которые нуждаются в восстановлении документов или возвращении на родину", – говорится в сообщении.

Источник: УНН