Через сколько времени можно будет восстановить разрушенную энергосистему Херсона

Российские оккупанты полностью уничтожили всю энергетическую систему Херсона. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Суспильного.

Он же отметил, что энергетики приложат максимум усилий, чтобы восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время.

"Нужно посмотреть на те регионы, где вообще нет света. Это сегодня освобожден Херсон. Там оккупанты разрушили всю энергосистему. Там не то чтобы графиков, там вообще нет электроэнергии", - сказал чиновник.

При этом Сахарук отметил, что после деоккупации Киевской области возобновление энергосистемы заняло 30 дней.

По его словам, ожидается, что столько же будут продолжаться и работы на освобожденной части Херсонской области.

Ранее в ДТЭК рассказали, что аварийные и почасовые отключения света в центральном и северном регионе Украины продолжаются по причине дефицита электроэнергии. В том случае, если российские оккупанты не будут снова устраивать обстрелы инфраструктуры, отремонтировать поврежденные линии электропередачи можно через две недели.

Источник: Корреспондент