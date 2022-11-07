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Война / Энергетика

Графики отключения света вряд ли исполнятся в точности: Киев уже отключает аварийно

11:18, 07 ноя 2022
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В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии – без соблюдения предварительно составленных графиков, сообщили в ДТЭК Киевские электросети на сайте.

"Из-за роста потребления в Киеве, сегодня, 7 ноября, НЭК "Укрэнерго" предоставила распоряжение провести экстренные отключения. Обращаем ваше внимание, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют", - сообщили в компании-поставщике услуги.

Накануне вечером в КГГА отмечали, что применять экстренные отключения электроэнергии в столице будут уже с 7:00 7 ноября.

Как объясняют, на 7 ноября прогнозируется дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем это предусмотрено графиками стабилизационных отключений. И такие меры необходимы во избежание дефицита в энергосистеме ичтобы не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры.

"Укрэнерго" вводит 7 ноября плановые и аварийные отключения в Киеве и семи областях.

Источник:  УНН 


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