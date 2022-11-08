Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Блэкаут по-харьковски

Отключения света два, три а то и больше раз в день, похоже, становятся обыденными и привычными. Несправедливость ситуации, скорее, усматривается в том, что вот у соседей свет есть, а у тебя нет. ну Не повезло: кого-то отключают автоматически, а к кому-то надо идти и делать это вручную. Да кто ж пойдёт? Вот и стоят в тёмном городе островки света, слегка приглушённые робкой светомаскировкой... А в целом - вытерпим и победим!

Витая Яковлева - о "темной" жизни в Харькове.

Сегодня свет у нас выключили с утра. Что-то там будут ремонтировать до самого вечера. Выглядит это так. Возле магазинов на районе гудят генераторы. На улицах по холоду гуляет народ - все равно без света ничего дома не сделаешь, а посидеть просто так можно и позже, когда стемнеет. Потому что обещали включить в 17.00 - это не значит, что включат в 17.00.

По такому случаю в сквере и на стадионе тоже гуляют, несмотря на довольно холодную погоду. Много детей. Там же коммунальщики убирают листья. Они вообще молодцы, харьковские коммунальщики. То, что они делают на войне, это подвиг. Причем не думаю, что у них выросли зарплаты или появились дополнительные премии.

Многие с района пошли гулять к метро. Там свет частично есть. В смысле один магазин с электричеством, а в соседнем - работает генератор. Но все равно везде открыто, купить можно все.

Цены, правда, поражают воображение. Но это все украинцы знают, тут Харьков не исключение. Хотя до буквально прошлой недели из общей картины выбивались сливы. 30 грн за килограмм на фоне остальных цен - как-то даже обидно было за сливы, что их так не ценят.

Кстати, еще веселое о сливах. До войны я иногда покупала в "Кулиничах" слойку с ними. Потом ее долго не было в ассортименте, да и сами точки этой сети работали уже не на каждом шагу, как раньше. И вот иду недавно возле метро, а там точка работает, внутри люди сидят и пьют кофе-чай, и даже слойки появились.

Конечно, захожу, покупаю. Но не со сливами. В этом сезоне, получается, на Харьковщине был богатый урожай... нектаринов. Иначе почему слойка с ними есть, а со сливами нет? Правда, где у нас в области массово растут нектарины, мы с продавцом так и не выяснили. Но слойка была вкусная. Хотя за сливы обидно.

После того, как эти разбили инфраструктуру и начались отключения света по всей Украине, в Харькове периодически останавливается метро. Почти каждый день. Но не надолго, через какое-то время, обычно в пределах нескольких часов, все восстанавливают. Так что многие пассажиры уже успели погулять по тоннелям, по которым ездят поезда.

В один из понедельников, когда были прилеты по всей Украине, метро остановилось около 8 утра. Как раз все добирались на работу. Вот тогда был ажиотаж - такси не вызвать, все машины быстро разобрали. Какой наземный транспорт вместо метро, никто не знает.

Но после пары таких "тренировок" харьковчане уже спокойно на блэкауты реагируют. Вот сегодня у выхода из метро ребенок объяснял маме, что "погуляем полчасика тут рядом, в магазине игрушек, а потом метро заработает и поедем к бабушке".

Так что отсутствием света нас точно не напугать. Хотя, если честно, вот прямо сейчас хочется кого-нибудь стукнуть от осознания всей глубины вселенской несправедливости. Потому что смотрю в окно, а в соседнем доме свет-то есть...

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava