Ян Валетов: Какую Родину защищают россияне в херсонских степях?

автор Юрий Журавель

Россия отметила так называемый День народного единства, Много говорили о Родине, о дружбе народов, даже об Украине вспомнили: теплые слова от "братского народа" звучали аккурат в тот момент, когда всю Украину накрыла воздушная тревога: нас "по-братски" летели бомбить штурмовики и дроны-камикадзе. А в России в это время "кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали..."

Так с кем мы воюем сегодня? Ответ, по мнению публициста Яна Валетова, как раз в этом - в едином одобрямсе народа России.

Как сказал в интервью Orest Sokhar неплохо осведомленный Кирилл Буданов: по информации нашего ГУР 82% жителей РФ поддерживает войну России против Украины.

Не важны причины поддержки: внутренние убеждения, пропаганда, детские обиды - важен факт.

Мы воюем не с режимом, не с бандой упырей, захватившей Кремлевские и Останкинскую башню - мы воюем с российским народом: с российским государством и абсолютным большинством его населения.

Поэтому не стоит жить в иллюзии, что Бледную Моль забьют табакерками в мраморном туалете очередного дворца. Не забьют. А если и забьют, то следующее существо, взобравшееся на трон, может оказаться еще более опасным для нас.

И рассчитывать на народное восстание, как по мне, глупость несусветная. Никакие гробы, ни в каком количестве не заставят аморфную массу задуматься над самым простым вопросом: какую именно родину и от кого их дети, мужья и братья защищают в херсонских степях? Почему их родина оказалась там?

Страшная цифра - 82%. В принципе, даже если Буданов ошибается на 10-15-20%, и его служба неверно проанализировала данные, это никак не меняет дела. 75% - это тоже страшно. И 60% страшно. Страшно не за нас - за них. Исторические аналогии настолько очевидны и прозрачны, что их можно не озвучивать. Когда у наследников Гитлера и Геббельса в распоряжении 20 лет и российское телевидение, можно превратить самый умный и добрый народ в быдломассу, жаждущую крови и новых территорий. А, если обратиться к истории, причем ближайшей, то российское Радио Тысячи Холмов работало не с самыми добрыми и умными людьми на свете. Результат налицо.

Я бы, конечно, утешал себя мыслями об ошибке ГУРа, только вот месяц назад, как раз в начале российской мобилизации, беспокоясь о судьбе патриотически настроенного племянника, поговорил со своей питерской троюродной сестрой. Остатки наивных мечтаний, как ветром сдуло. И дело не сестре. Не в десятках людей, с которыми я общался.

Когда из страны в который раз бегут самые умные, порядочные, талантливые, то можно догадаться, кто в ней остается. И что из этого прорастает.

Я теперь в будановскую цифру верю. Я верю в предчувствие Ивана Бунина. Нарожали.

Ни переговоры под любым патронатом, ни временный мир на самых выгодных условиях, никакие обещания, кто бы их не гарантировал, не изменят картины.

Как только у РФ появится финансовая и физическая возможность захватить Украину, она снова попытается всех нас убить. Намерений никто не скрывает - это открыто заявляется на уровне государственных и общественных деятелей, официальной пропагандой и православной российской церковью.

С нами воюет народ. 82% - это народ.

Наши разрушенные города - это не дело рук Путина. Это дело рук российского солдата и офицера, контрактника ли, срочника ли - без разницы. Не Путин убивает, грабит, насилует и мародерит. И не только Путин будет за все это отвечать.

У нас нет другого варианта выжить, кроме как нанести РФ военное поражение.

У РФ нет варианта победить - против нее весь цивилизованный мир, и иначе и быть не могло. Возрождение нацизма под названием рашизм, на огромной территории в 21 веке требует решительных действий. И мир, кажется, это понял.

Жаль, что для того, чтобы осознать происходящее, миру понадобились мертвые украинцы и украинки, сожженные города и поселки, израненная земля и разорванное российскими ракетами небо.

Но лучше поздно, чем никогда.

Враг будет разбит, победа будет за нами!

Ян Валетов, Днепр, Телеграмм-канал "Телеграммы от Валетова"