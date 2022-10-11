Россия снова бьет по нашей критической инфраструктуре – Украина восстанавливает энергоснабжение

Террористическая страна Россия продолжает бить по мирным городам и критической инфраструктуре Украины. Начавшиеся атаки 10 октября продолжаются и сегодня, 11 октября. С самого утра вся Украина находится под предупреждением "воздушная тревога".

Оккупанты дронами-камикадзе "Shahed-136" атаковали Ладыжинскую ТЭС сообщила Винницкая ОВА

Россияне продолжают бить по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Только что на Ладыжинскую ТЭС было направлено 2 дрона-камикадзе "Shahed-136".

По информации ГСЧС, по состоянию на утро 11 октября остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение до 3 тыс. 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях, обесточенных во время атак россиян.

Источник: Цензор.НЕТ