Россия снова бьет по нашей критической инфраструктуре – Украина восстанавливает энергоснабжение

Террористическая страна Россия продолжает бить по мирным городам и критической инфраструктуре Украины. Начавшиеся атаки 10 октября продолжаются и сегодня, 11 октября. С самого утра вся Украина находится под предупреждением "воздушная тревога".
Оккупанты дронами-камикадзе "Shahed-136" атаковали Ладыжинскую ТЭС сообщила Винницкая ОВА
Россияне продолжают бить по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Только что на Ладыжинскую ТЭС было направлено 2 дрона-камикадзе "Shahed-136".
По информации ГСЧС, по состоянию на утро 11 октября остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение до 3 тыс. 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях, обесточенных во время атак россиян.
Источник: Цензор.НЕТ