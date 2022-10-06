Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Заболеть под бомбами

Война заставила нас переосмыслить многие вещи, которые казались настолько очевидными, что никто не обращал на них внимания. Ну, разве что, на качество их преподнесения нам. Остановка транспорта. Свет в окне. Больничный коридор...

Вита Яковлева рассказывает, что означает - сегодня заболеть в Харькове.

..Значит, у меня болит нога. То есть хожу я как крабик - ножку в сторону, а здоровой перепрыгиваю. Смотрится интересно. Сейчас получше, а сначала ну вообще завал был. И вот, значит, я с этой ногой на 4-м этаже больницы. Со мной врач хорошо за 70, но очень энергичный мужчина.

"Пошли вниз", - говорит он мне. И бодро так за пару минут с 4-го на 1-й сбегает. Я за это время только один пролет осилила. Смотрю вниз и думаю: "Да, ни за одним мужиком я так не бегала, как за вами". А он снизу смотрит, улыбается и говорит:

- Не спеши, я подожду...

...В больнице лежат почти одни бабульки. Я их веселю. Заходит одна и спрашивает, нет ли у нас зарядки на телефон. А то у нее в соседней палате мужчина лежит, к нему никто не ходит, телефон разрядился.

Щас, говорю, глянем, подойдет моя или нет. Подошла, отдаю и говорю:

- Только принесите потом сама.

Вижу, что обрадованная найденной зарядкой бабулечка недовольно хмурится, и продолжаю:

- А нечего мне с больной ногой по коридорам бегать. Вы молодая красивая, вот сама и принесете.

Бабулька кокетливо поправляет кудри и удаляется, царственно произнеся на прощание:

- Благодарю, мы действительно еще очень ничего.

...В палате лежу я, бабулька, которой вчера отрезали полступни, женщина, которой вчера отрезали вторую ногу, и бабулька с язвой на ноге. Она очень интересная. Строит свою дочь так, что на месте той я б сбежала.

Сегодня разговариваем с ней о британской королевской семье. В это время звонит дочь и спрашивает про еду.

- Свари мне 8 пельменей.

...Нет, сейчас их варить не надо. Сваришь перед тем, как будешь ко мне идти.

...Сейчас приходить не надо, кому ты тут нужна.

...Нет, 8, а то вчера сварили 7 крыльев в супе - и что?

Все это она говорит хорошо поставленным голосом, который слышно в другом конце коридора. Про связь 8 пельменей и 7 крыльев не понял никто, дочь Маша, думаю, тоже. А бабулька, отправив Машу страдать про коварно сваренные вчера 7 и еще сырые сегодня 8, повернулась ко мне и тихим таким голосочком спросила:

- Так что мы там обсуждали про нового короля Великобритании?..

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava