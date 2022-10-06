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Колумнистика / Война

Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Заболеть под бомбами

23:50, 06 окт 2022
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Война заставила нас переосмыслить многие вещи, которые казались настолько очевидными, что никто не обращал на них внимания. Ну, разве что, на качество их преподнесения нам. Остановка транспорта. Свет в окне. Больничный коридор...

Вита Яковлева рассказывает, что означает - сегодня заболеть в Харькове.

..Значит, у меня болит нога. То есть хожу я как крабик - ножку в сторону, а здоровой перепрыгиваю. Смотрится интересно. Сейчас получше, а сначала ну вообще завал был. И вот, значит, я с этой ногой на 4-м этаже больницы. Со мной врач хорошо за 70, но очень энергичный мужчина.

"Пошли вниз", - говорит он мне. И бодро так за пару минут с 4-го на 1-й сбегает. Я за это время только один пролет осилила. Смотрю вниз и думаю: "Да, ни за одним мужиком я так не бегала, как за вами". А он снизу смотрит, улыбается и говорит:

- Не спеши, я подожду...

...В больнице лежат почти одни бабульки. Я их веселю. Заходит одна и спрашивает, нет ли у нас зарядки на телефон. А то у нее в соседней палате мужчина лежит, к нему никто не ходит, телефон разрядился.

Щас, говорю, глянем, подойдет моя или нет. Подошла, отдаю и говорю:

- Только принесите потом сама.

Вижу, что обрадованная найденной зарядкой бабулечка недовольно хмурится, и продолжаю:

- А нечего мне с больной ногой по коридорам бегать. Вы молодая красивая, вот сама и принесете.

Бабулька кокетливо поправляет кудри и удаляется, царственно произнеся на прощание:

- Благодарю, мы действительно еще очень ничего.

...В палате лежу я, бабулька, которой вчера отрезали полступни, женщина, которой вчера отрезали вторую ногу, и бабулька с язвой на ноге. Она очень интересная. Строит свою дочь так, что на месте той я б сбежала.

Сегодня разговариваем с ней о британской королевской семье. В это время звонит дочь и спрашивает про еду.

- Свари мне 8 пельменей.

...Нет, сейчас их варить не надо. Сваришь перед тем, как будешь ко мне идти.

...Сейчас приходить не надо, кому ты тут нужна.

...Нет, 8, а то вчера сварили 7 крыльев в супе - и что?

Все это она говорит хорошо поставленным голосом, который слышно в другом конце коридора. Про связь 8 пельменей и 7 крыльев не понял никто, дочь Маша, думаю, тоже. А бабулька, отправив Машу страдать про коварно сваренные вчера 7 и еще сырые сегодня 8, повернулась ко мне и тихим таким голосочком спросила:

- Так что мы там обсуждали про нового короля Великобритании?..

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava


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