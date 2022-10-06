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Бизнес / Финансы

Последствия пандемии и войны России против Украины коснутся трети мировой экономики - МВФ

22:52, 06 окт 2022
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Последствия пандемии коронавируса, а также войны России против Украины продолжат негативно отражаться на глобальном экономическом росте, что больше всего затронет по меньшей мере треть мировой экономики в течение этого и следующих лет.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в Вашингтоне.

"С октября прошлого года мы трижды снижали наши прогнозы. В прошлый раз мы доказали рост в 2022-м только до 3,2%, а в 2023-м – до 2,9%", – отметила Георгиева.

Обновленные цифры будут определены в прогнозе "Перспективы мировой экономики", который МВФ традиционно обнародует на осенних собраниях уже на следующей неделе.

Однако директор МВФ рассказала, что ожидания экономического роста на следующий год снизятся еще больше.

"Мы также отметим, что возрастают и риски рецессии", - добавила Георгиева.

Также директор-распорядитель Фонда отметила, что по крайней мере "одна треть мировой экономики испытывает сокращение в течение как минимум двух кварталов подряд этого и следующего года".

А в странах, где рост будет оставаться положительным, для сотен миллионов людей это будет похоже на рецессию, поскольку инфляция будет съедать реальные доходы.

Источник: Украинская правда


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