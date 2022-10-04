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Общество / Природа

Погода решила побаловать украинцев бабьим летом

23:26, 04 окт 2022
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Перед тем, как превратиться в унылую и холодную пору года, осень решила немного побаловать украинцев. Синоптики сделали прогноз погоды на оставшуюся часть недели.

Сухая и более теплая погода ожидается в Украине до конца недели. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, до конца недели сохранится погода без осадков, а на выходных температура даже превысит 20 градусов тепла.

Так, лишь 5 октября в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидается небольшой дождь. 7 октября в Украине, кроме северных областей, ночью и утром местами туман.

Завтра температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 11°; днем в северной части 10-15°, на остальной территории 14-19°; в Карпатах ночью и днем 1-6° тепла.

Уже 6-7 октября температура ночью 4-9°, в южных областях до 12°, днем 14-19°.

А 8-9 октября температура ночью 3-9° тепла, в южной части, 9 октября и в западных областях до 12°; днем 13-19°, на юге, 8 октября и на западе страны до 22°.

"В Украину заходит, весело помахивая ридикюлем, бабье лето", - констатировала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Источник: УНН


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