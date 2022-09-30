Украина уверенно входит в отопительный сезон - угрозы не в недостатке газа

Украина накопила 13,9 млрд куб. м газа в подземных хранилищах по состоянию на конец сентября. Об этом сообщил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко на брифинге в Житомирской области в пятницу, 30 сентября.
"Сейчас имеем уже 13,9 млрд куб. м газа. Это позволит нам уверенно войти в отопительный сезон. Дальше будем смотреть", - отметил он.
Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина готова к новому отопительному сезону на 88%.
В середине сентября Шмыгаль сообщил на встрече с журналистами, что Украина накопит к началу отопительного сезона меньше газа, чем планировалось.
Сложность отопительного сезона заключается не в недостатке топлива, а в постоянных обстрелах Россией инфраструктуры Украины.
Источник: Корреспондент