Украина уверенно входит в отопительный сезон - угрозы не в недостатке газа

Украина накопила 13,9 млрд куб. м газа в подземных хранилищах по состоянию на конец сентября. Об этом сообщил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко на брифинге в Житомирской области в пятницу, 30 сентября.

"Сейчас имеем уже 13,9 млрд куб. м газа. Это позволит нам уверенно войти в отопительный сезон. Дальше будем смотреть", - отметил он.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина готова к новому отопительному сезону на 88%.

В середине сентября Шмыгаль сообщил на встрече с журналистами, что Украина накопит к началу отопительного сезона меньше газа, чем планировалось.

Сложность отопительного сезона заключается не в недостатке топлива, а в постоянных обстрелах Россией инфраструктуры Украины.

Источник: Корреспондент