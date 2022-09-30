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Лидеры многих стран мира заявили о непризнании аннексии Россией территорий Украины

21:55, 30 сен 2022
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Лидеры многих стран мира заявили о поддержке Украины и назвали полным попранием международного права действия России по аннексии оккупированных частей Украины.

Вот изречения лишь нескольких из них.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида:

"Япония решительно осуждает "присоединение" Россией регионов в Украине. Это посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушение международного права и никогда не будет признано".

Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мэлони:

"Декларация о присоединении к Российской Федерации четырех областей Украины после фарсовых референдумов, проведенных в условиях насильственной военной оккупации, не имеет ни юридического, ни политического...

...Это очередное нарушение Россией правил сосуществования между нациями подтверждает необходимость компактности и единства западных демократий"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили:

"Формализация фиктивного референдума в поддержку вопиющего нарушения международного права и насильственной аннексии не имеет ни легитимности, ни будущего. Мы отвергаем подобные грубые нарушения международного права и вновь заявляем о нашей полной поддержке территориальной целостности Украины".

Президент США Джо Байден:

"Россия нарушает международное право, пренебрегает Уставом Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение к миролюбивым народам. Не ошибайтесь: эти действия не обладают легитимностью. Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины".

Президент Эстонии Алар Карис:

"Сегодня одного осуждения недостаточно. Мы должны подумать о том, что мы можем сделать, чтобы восстановить нашу веру в уважение принципов, на которых построен наш мир, права всех людей на суверенитет и самоопределение, на территориальную целостность и незыблемость границ; права каждого говорить своей языком в своей стране за соблюдение прав меньшинств. Аннексия украинских территорий является преступлением. Все преступления наказываются".

МИД Израиля:

"Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексии четырех областей Россией. Израиль многократно повторял эту четкую позицию, в том числе и в последние дни"

Глава нидерландского правительства Рютте:

Нидерланды "никогда не признают попытку аннексии Донецкой и Луганской, а также части Херсонской и Запорожской областей Украины так же, как они не признают попытки аннексии Крымского полуострова".

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон:

на пресс-конференции в пятницу назвала действия РФ "полным фарсом" и отметила, что Швеция "самым решительным образом" осуждает попытку аннексии украинских территорий.

Политики государств мира продолжают давать оценку действиям России.

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