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Финансы / Война

ЕБРР ожидает значительного сокращения экономики Украины из-за войны

21:43, 28 сен 2022
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) по-прежнему ожидает, что экономика Украины сократится на 30% в 2022 году, однако на 2023 год он ухудшил прогноз ее роста с 25% до 8%, говорится в отчет банка "Перспективы региональной экономики" в среду.

"На 2023 год ЕБРР понизил свой прогноз восстановления экономики до 8% с более высоких 25%, предполагавшихся в мае, когда ожидалось, что существенные работы по восстановлению уже будут проводиться", – говорится в документе.

Снижение прогноза является признаком того, насколько сильно неопределенность в отношении будущего влияет на экономические перспективы Украины, добавляет банк.

Он отмечает, что хотя боевые действия в последние месяцы стали более концентрированными и охватили территорию, которая генерирует лишь около 20% ВВП, разрушение человеческого капитала, инфраструктуры и производственных мощностей было огромным.

В частности, примерно 15% довоенного населения покинули страну по состоянию на середину августа, а еще 15% были перемещены внутри страны. Экономическая деятельность была серьезно нарушена даже в регионах, где не было боевых действий, из-за узких мест в снабжении, проблем с логистикой, финансовых трудностей и нехватки рабочей силы.

"Блокада портов Россией, препятствующая экспорту сельскохозяйственной продукции, и разрушение многих металлургических предприятий на востоке страны уничтожили две основные статьи экспорта страны, которые приносили почти половину всех довоенных экспортных доходов", – добавляет ЕБРР.

Он напоминает, что ВВП упал на 15,1% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года и на 37,2% во втором квартале, когда произошли самые ожесточенные и широкомасштабные боевые действия. Инфляция выросла до 23,8% в августе 2022 года из-за перебоев с поставками и резкого роста бюджетного дефицита.

Помимо того первоначальная высокая зависимость страны от денежного финансирования дефицита бюджета на фоне значительного дефицита внешнего финансирования привела к истощению валютных резервов на 20% по состоянию на июль 2022 года, несмотря на наличие контроля над движением капитала. Это побудило центральный банк повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне и провести разовую девальвацию национальной валюты на 20% в июле.

В то же время с тех пор ситуация начала улучшаться, отчасти из-за увеличения притока внешнего финансирования в августе и сентябре. В результате к концу августа золотовалютные резервы отыграли половину своих потерь.

Помимо того недавнее возобновление экспорта зерна из некоторых портов и ожидание достаточного внешнего финансирования могут стать положительными факторами для экономической активности в оставшуюся часть 2022 года.

"Однако риски для прогнозов исключительно высоки в зависимости от продолжительности и интенсивности войны", – подчеркивает банк.

Как сообщалось, в этом году правительство ожидает спада ВВП на 33,2% и его роста в следующем на 4,6%.

Нацбанк по итогам этого года прогнозирует спад ВВП на 33,4% и его рост на 5,5% в 2023 году.

Источник: Интерфакс


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