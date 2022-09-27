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Россия не допускает миссию ООН к украинским военнопленным

23:56, 27 сен 2022
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Миссия ООН до сих пор не получила доступ к местам, где Россия удерживает украинских военнопленных. При этом работники организации беспрепятственно посещали места интернирования российских пленных в Украине.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер в очередном отчете.

"В то время как в течение отчетного периода Миссия имела беспрепятственный доступ к местам интернирования военнопленных на территории, контролируемой правительством Украины, Миссия не получила конфиденциального доступа ни к одному месту интернирования военнопленных на территории, контролируемой вооруженными силами российской федерации и связанными вооруженными группами", - говорится в отчете.

Матильда Богнер сообщила, что миссия ООН зафиксировала, что большинство украинских военнопленных подвергались пыткам или жестокому обращению со стороны России. Кроме этого, задокументирована гибель двух украинских военнослужащих в результате пыток.

"Такое ненадлежащее обращение с военнопленными явно является систематическим не только во время их взятия в плен, но и после перевода в места интернирования как на территории Украины, оккупированной российской федерацией, так и в российской федерации. Это грубое нарушение международного гуманитарного права, и российская федерация должна его решить", – сказала она.

В ООН приветствовали усилия Украины по расследованию и преследованию за нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека, совершенные Россией во время полномасштабного вторжения.

Ранее руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщил, что ко многим из освобожденных военнопленных россияне применяли очень жестокие виды пыток. Абсолютно все нуждаются в психологической реабилитации.

Источник:  УНН 


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