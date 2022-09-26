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Общество / Природа

В Антарктиде появились Мрия и Мир – так назвали новорожденных тюленят

23:07, 26 сен 2022
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Военное время приносит не только военные новости. Есть и совершенно мирные, которые наполняют душу теплом. К примеру о том, что завершился конкурс на лучшее имя для новорождённых... тюленей.

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" назвали новорожденных тюленят Мрией и Миром. ООб этом сообщается в Facebook Национального антарктического научного центра.

Ранее сообщалось о том, что в Антарктиде родились детеныши тюленей.

"Знаете, у кого мимишность зашкаливает? Это у новорожденных тюленят Уэдделла. Рады сообщить, что вблизи нашей станции родились первые в этом сезоне тюленята – их уже два", - говорится в сообщении Центра.

Первый увидел антарктический мир на соседнем острове Винтер, возле домика Уорди. Второй – у острова Скуа, на льду в проливе Скуа Крик.

Наши полярники пишут о детенышах так: "Совсем кроха, еще не отходит от матери, но, надо сказать, растет на глазах (может набирать до 6-7 кг за день). Передвигается щенок (так называют новорожденных тюленят) неуверенно, ведь мышечная система только формируется, но уже через несколько недель начнется учебный процесс, и малыш будет учиться выживать в суровых антарктических условиях".

Беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев. Рождение малышей происходит на поверхности льда. Каждая самка приносит по одному малышу. Новорожденные тюленята обычно весят 25-30 кг, в длину достигают 1,3 м, а когда станут взрослыми, должны весить около 400 кг.

Мать выкармливает малыша в течение 7-ми недель. Когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. А живут эти тюлени относительно долго – 20 лет.

"Только в Антарктиде тюлени не боятся человека. Почему? Потому что здесь вовремя взяли их под охрану. Скажем, в Балтике их преследуют еще со времен палеолита, поэтому, если увидеть здесь тюленя, можно еще 10 лет рассказывать другим об этом. А вот в Антарктике такое чудо. Поздравляем новорожденных тюленят! И, традиционно, как только узнаем их пол, объявим конкурс на лучшие имена для этих невероятных животных", - говорится в сообщении.+

Ну а сейчас тюлени получили собственные имена.

"Спасибо всем, кто присоединился к конкурсу и писал комментарии. (...) Из всего разнообразия полярники выбрали имя Мрия для девочки и Мирославко (Мир, Мирко) – для мальчика", – говорится в сообщении.

Как отметили, всего поступило более 250 предложений в Инстаграме и почти 150 в Фейсбуке. Варианты были разнообразные: от Джавелины и Байрактарчика до Бодипозитивки и Борща.

"Мрия – это и о том, что мы потеряли в этой войне, и о необходимости мечтать дальше, верить в лучшее будущее и строить его. Мир сегодня нужен и в контексте победы и завершения нынешней войны, и в контексте глобального существования планеты для возможности развития, сотрудничества, взаимопонимания", – сообщили в НАНЦ.

Источник: УНН


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