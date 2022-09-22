"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украину пригласят на первую встречу "Европейского политического сообщества"
В Киеве открылась выставка спасенных работ художницы Марии Примаченко
Расстрелянный храм Изюма - история и сегодняшний день
Командиров-азовцев освободили под личные гарантии президента Турции Эрдогана
В Украине отменено разрешение на выезд из страны студентов, обучающихся за границей
Как украинцам зарегистрировать за рубежом новорожденного ребенка
В рамках обмена военнопленными частично освобождены защитники "Азовстали"
Ян Валетов: Война. Выстрел в общее прошлое
В Киев возвращается McDonald's - пока только на доставку
Для удобного поиска работы в Украине создали Единый портал вакансий
Российские оккупанты обстреляли Пивденноукраинскую АЭС
В Украине могут собрать рекордный урожай гречки и других культур
В Великобритании простились с королевой Елизаветой II
Совет руководителей МАГАТЭ требует от России прекратить оккупацию Запорожской АЭС
Около пяти миллионов украинцев уже возвратились домой из зарубежной эвакуации
Все новости
Война / Армия / Образование

В Украине отменено разрешение на выезд из страны студентов, обучающихся за границей

13:53, 22 сен 2022
70
Версия для печати

Разрешение на выезд студентов-мужчин призывного возраста, которые учатся в заграничных вузах, отменен. Об этом сообщила пограничная служба. Запрет на выезд начал действовать еще неделю назад. Почему так случилось?

В Украине продолжается действие военного положения, а вместе с ним – ограничения, касающиеся выезда за границу. Пограничники назвали окончательное решение в отношении украинских студентов иностранных вузов.

Во время действия военного положения в Украине, у украинских мужчин-студентов, получающих образование в иностранных вузах, не будет возможности покидать страну. Это подчеркнул спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Отменили выезд из-за подделки документов

Он отметил, что военное руководство страны соответствующее разрешение отменило еще 14 сентября. Ограничения ввели из-за массового подлога документов, которыми пытались воспользоваться студенты-мужчины.

Демченко отметил, что ранее высшее военное руководство давало разрешение на пересечение границы таким студентам. Речь идет только о тех, кто учился до 24 февраля. То есть у них была возможность продолжить получать высшее образование.

Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за рубежом», – отметил Демченко.

Статистика поддельных документов впечатляет

По словам спикера ГНСУ, только в течение июля – августа выявили 600 человек. Все они использовали поддельные документы, в которых говорится о якобы их обучении в вузах за границей. Именно это и послужило причиной принятия решения об отмене возможности покидать страну соответствующей категории мужчин.

Источник: 24tv.ua


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще