В Украине отменено разрешение на выезд из страны студентов, обучающихся за границей

Разрешение на выезд студентов-мужчин призывного возраста, которые учатся в заграничных вузах, отменен. Об этом сообщила пограничная служба. Запрет на выезд начал действовать еще неделю назад. Почему так случилось?

В Украине продолжается действие военного положения, а вместе с ним – ограничения, касающиеся выезда за границу. Пограничники назвали окончательное решение в отношении украинских студентов иностранных вузов.

Во время действия военного положения в Украине, у украинских мужчин-студентов, получающих образование в иностранных вузах, не будет возможности покидать страну. Это подчеркнул спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Отменили выезд из-за подделки документов

Он отметил, что военное руководство страны соответствующее разрешение отменило еще 14 сентября. Ограничения ввели из-за массового подлога документов, которыми пытались воспользоваться студенты-мужчины.

Демченко отметил, что ранее высшее военное руководство давало разрешение на пересечение границы таким студентам. Речь идет только о тех, кто учился до 24 февраля. То есть у них была возможность продолжить получать высшее образование.

Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за рубежом», – отметил Демченко.

Статистика поддельных документов впечатляет

По словам спикера ГНСУ, только в течение июля – августа выявили 600 человек. Все они использовали поддельные документы, в которых говорится о якобы их обучении в вузах за границей. Именно это и послужило причиной принятия решения об отмене возможности покидать страну соответствующей категории мужчин.

Источник: 24tv.ua