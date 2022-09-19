Для удобного поиска работы в Украине создали Единый портал вакансий

Украинцы смогут воспользоваться Единым порталом вакансий. Он позволяет найти информацию о работе согласно региону, отрасли и уровню зарплат. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Ресурс предоставляет информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты.

Новые вакансии на портале появляются в режиме реального времени.

Единый портал вакансий создан совместной работой Министерства экономики Украины, Государственной службы занятости и ведущих украинских сайтов по поиску работы: Work.ua, robota.ua, novarobota.ua, PidBir, grc.ua, Jooble.

Напомним, ранее в ООН заявили, что с начала войны около пяти миллионов украинцев стали безработными.

Кроме того, Фонд социального страхования заявил, что в результате боевых действий на предприятиях Украины пострадал 281 работник, из них 96 погибли.

Источник: Корреспондент