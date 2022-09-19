В Великобритании простились с королевой Елизаветой II

Граждане Соединенного Королевства, Северной Ирландии и 14 стран Содружества наций, королевская семья и многочисленные гости из многих стран простились с Королевой. Прощание с королевой Елизаветой II прошло в понедельник, 19 сентября. После службы в часовне Святого Георга гроб с ее телом опустили в Королевский склеп.

Гроб Елизаветы II прибыл в Виндзорский замок в 18:00 (по киевскому время). В часовне Святого Георга состоялась короткая поминальная служба. Ее провел епископ Дэвид Коннер. После герольдмейстер ордена Подвязки Дэвид Вайнс зачитал все титулы монарха.

Похороны завершились молитвой архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. Публичные мероприятия по случаю похорон королевы Великобритании окончились исполнением гимна страны.

В конце церемонии из гроба были забраны корона, скипетр и держава монарха – их получит Чарльз ІІІ во время коронации.

Лорд-камергер сломал свой жезл как символ того, что правление королевы завершилось. Чарльз III и лорд-камергер отдали честь Елизавете II перед опусканием гроба в склеп.

Церемония прощания транслировалась в эфире британских телеканалов.

Напомним, 8 сентября ушла из жизни королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и еще 14-ти стран Содружества наций Елизавета II. Ей было 96 лет.

Принц Чарльз после смерти матери Елизаветы II получил статус короля и взял имя Чарльз III (Карл III). Чарльз III был официально провозглашён королём 10 сентября.

Источник: Корреспондент, УНН