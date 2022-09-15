Очередь из тех, кто пришел попрощаться с королевой Елизаветой II, достигла 6 километров

Длина очереди тех, кто пришел отдать дань уважения покойной королеве Елизавете II достигла свыше шести километров. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что все желающие проститься с умершей должны направляться к Тауэрскому мосту, где сейчас конец очереди, после чего они смогут подойти к гробу королевы, который до утра понедельника будет стоять в здании парламента.

Стоящих в очередях людей, предупреждают о том, что стоять придется долго, и будет малая возможность присесть, поскольку очередь постоянно движется.

Человек, стоявший у Вестминстер-холла, рассказал, что стоял около восьми часов.

Кроме того людей просят сохранять тишину и не фотографировать, находясь в Вестминстерском дворце, и быть одетыми должным образом.

Ранее сообщалось, что в Вестминстерском дворце во время дежурства королевский стражник упал в обморок около гроба с телом королевы Елизаветы II.

Источник: Корреспондент