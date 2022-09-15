Евросоюз больше не считает Венгрию страной полноценной демократии – резолюция ЕП

Венгрия больше не может считаться полноценной демократией. Европарламент осудил преднамеренные и систематические усилия нынешнего венгерского правительства по подрыву европейских ценностей. Об этом сообщается на сайте ЕП.

"Отсутствие решительных действий ЕС способствовало возникновению "гибридного режима избирательной автократии", то есть конституционной системы, в которой проходят выборы, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам", – говорится в сообщении.

Документ, принятый сегодня, 433 голосами "за", 123 "против" и 28 воздержались, основывается на отчете, посредством которого Европарламент запустил процедуру в рамках статьи 7 в 2018 году, чтобы сделать обзор событий в 12 сферах, вызывающих беспокойство парламента.

Европарламент выразил сожаление по поводу несостоятельности Совета ЕС достичь значительного прогресса в борьбе с уходом Венгрии от демократии и заявил, что дальнейшее промедление будет означать нарушение принципа верховенства права самим Советом.

Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию в полной мере использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты и, в частности, ограничивать финансирование Венгрии из бюджета ЕС.

Накануне СМИ сообщили, что Евросоюз готов сократить финансирование Венгрии. В качестве причины была указана коррупция в правительстве Виктора Орбана.

Источник: Корреспондент