Учителя из России и местные коллаборационисты ответят за сотрудничество с оккупантами

Российские учителя, приехавшие насаждать "русский мир" на оккупированные территории Украины, получат по заслугам. Также ответственность понесут педагоги-коллаборационисты, согласившиеся перейти на сторону захватчиков.

ВСУ стремительно освобождают оккупированные территории Харьковщины и Херсонщины и задерживают там как российских захватчиков, так и их коллаборантов. В частности, учителей из РФ, которые приехали «налаживать» учебный процесс по российской программе образования. Всем им грозит уголовная ответственность согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны». Об этом в эфире единого марафона новостей заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Они совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, согласившихся приехать на территорию Украины и осуществлять запрещенную законом деятельность. Степень наказания им определит суд. Как пленных их никто не будет рассматривать, потому что они не комбатанты, Женевские конвенции не предусматривают обмена невоеннопленными», — отметила Верещук.

Согласно санкции, предусмотренной в статье 438 УКУ, учителям-россиянам грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

В то же время, уголовная ответственность ожидает и педагогов-коллаборантов, которые согласились перейти на сторону захватчиков. Кроме учителей средних школ, ответственность должны нести и преподаватели заведений высшего образования, уверена первый заместитель Председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Ирина Констанкевич. Она считает, что за сознательный выбор служить преступным интересам России виновные должны быть наказаны на всех уровнях.

Источник: ZN,UA