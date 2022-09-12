В Великобритании происходит прощание с королевой Елизаветой II

В Эдинбурге, столице Шотландии, проходит церемония прощания с королевой Елизаветой II.

Толпы людей собрались вдоль Королевской мили в центре Эдинбурга.

Около 16 часов по Киеву через центр Эдинбурга двинулась процессия с гробом королевы из замка Голирудхауз в Эдинбургский собор.

В траурной процессии участвовал король Карл III – он направлялся за гробом своей матери вдоль Королевской мили к Собору святого Эгидия.

Кроме короля, за катафалком шли другие дети монарха – принцы Эндрю и Эдуард и принцесса Анна, а также ее муж, вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс.

За ними ехал автомобиль с королевой-консортом Камиллой и женой принца Эдуарда, графиней Уэссекской Софи.

Гроб с телом Елизаветы II будет оставаться в храме в течение ближайших суток, после чего его доставят в Лондон.

Церемония прощания Елизаветой II завершится государственными похоронами в Вестминстерском аббатстве в 11 утра в понедельник, 19 сентября. Этот день объявят выходным.

8 сентября ушла из жизни королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и еще 14 стран Содружества наций Елизавета II. Ей было 96 лет.

Букингемский дворец назвал 73-летнего сына королевы Елизаветы II королем. Принц Чарльз после смерти матери Елизаветы II получил статус короля и взял имя Чарльз III (Карл III).

Чарльз ІІІ был официально провозглашен королем 10 сентября.

Источник: УНН