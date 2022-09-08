Умерла Королева Соединенного Королевства Великой Британии и Ирландии Елизавета II

Уход из жизни очень немногих монархов и глав государств становится потерей для всего мира и заставляет сожалеть о том, что ничто в этом мире не вечно. Долгая, насыщенная жизнь, достойный уход - такими были годы, прожитые Королевой.

Королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и еще 14 стран Содружества наций Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. О смерти сообщил Букингемский дворец.

"Королева мирно умерла в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт останутся в Балморале в этот вечер и вернутся в Лондон завтра", - говорится в сообщении.

По информации Sky News, национальный траур в Британии продлится 10 дней.

Здоровье Елизаветы II ухудшилось в среду, 7 сентября, когда она отказалась от участия в виртуальном заседании тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдыхать. Букингемский дворец сообщал, что королева Елизавета II находится под контролем, поскольку врачи "обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества".

Корреспондент ВВС из пула британской королевы сообщил, что нужно "готовиться к самому худшему".

Высокопоставленные члены королевской семьи прибыли к Елизавете II в шотландский замок Балморал.

Королева Елизавета стала рекордсменкой по годам правления среди монархов. На престоле она пробыла 70 лет.

Елизавета стала королевой только потому, что ее дядя Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы быть с разведенной американкой Уоллис Симпсон.

Но в 2015 году она обогнала королеву Викторию как самый долго правящий суверен в Британии по линии, восходящей к норманнскому королю Вильгельму I и его завоеванию Англии в 1066 году.

Когда она взошла на престол, Иосиф Сталин, Мао Цзэдун и Гарри Трумэн правили Советским Союзом, Китаем и Соединенными Штатами соответственно, а Уинстон Черчилль был премьер-министром Великобритании.

Включая Черчилля, ее обслуживали 15 премьер-министров — четверть всех премьер-министров Соединенного Королевства со времен Роберта Волпола 300 лет назад. При ее правлении было 14 президентов США, и со всеми она встречалась.

Считается, что лишь несколько монархов правили дольше Елизаветы. Король Франции Людовик XIV, построивший Версальский дворец, считается рекордсменом суверенного государства, потому что правил 72 года, тогда как Собхуза II был королем Свазиленда почти 83 года до смерти в 1982 году.

Источник: УНН