"Поддержать"
Тренды:
Новости
Умерла Королева Соединенного Королевства Великой Британии и Ирландии Елизавета II
В Еленовку прибудет миссия ООН для расследования убийства украинских военнопленных
В Венгрии официальный учебник заполнили антиукраинской пропагандой
Женщинам успокоиться: постановку на военный учет отсрочили на год
Страны Балтии ограничат въезд россиянам с шенгенскими визами
Регулятор допускает остановку Запорожской АЭС из-за опасности катастрофы
Лиз Трасс выполнила обещание: после избрания позвонила Зеленскому
Названо количество детей, пропавших без вести с начала войны
Верховная Рада проголосовала против трансляций заседаний парламента
Скільки закладів харчування закрилося в Україні під час війни
В Минобороны уточнили, что ограничений для женщин при пересечении границы с 1 октября не будет
Шмыгаль назвал прямой ущерб от агрессии России на настоящее время
Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с победой в должности премьера Британии
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Они целятся по жилым домам и мирным жителям
Перечень и пути устранения сложностей, которые возникают во время монтажа кондиционера PR
Все новости
Политика / Европа / Главные новости

Умерла Королева Соединенного Королевства Великой Британии и Ирландии Елизавета II

21:28, 08 сен 2022
0
Версия для печати

Уход из жизни очень немногих монархов и глав государств становится потерей для всего мира и заставляет сожалеть о том, что ничто в этом мире не вечно. Долгая, насыщенная жизнь, достойный уход - такими были годы, прожитые Королевой.

Королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и еще 14 стран Содружества наций Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. О смерти сообщил Букингемский дворец.

"Королева мирно умерла в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт останутся в Балморале в этот вечер и вернутся в Лондон завтра", - говорится в сообщении.

По информации Sky News, национальный траур в Британии продлится 10 дней.

Здоровье Елизаветы II ухудшилось в среду, 7 сентября, когда она отказалась от участия в виртуальном заседании тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдыхать. Букингемский дворец сообщал, что королева Елизавета II находится под контролем, поскольку врачи "обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества".

Корреспондент ВВС из пула британской королевы сообщил, что нужно "готовиться к самому худшему".

Высокопоставленные члены королевской семьи прибыли к Елизавете II в шотландский замок Балморал.

Королева Елизавета стала рекордсменкой по годам правления среди монархов. На престоле она пробыла 70 лет.

Елизавета стала королевой только потому, что ее дядя Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы быть с разведенной американкой Уоллис Симпсон.

Но в 2015 году она обогнала королеву Викторию как самый долго правящий суверен в Британии по линии, восходящей к норманнскому королю Вильгельму I и его завоеванию Англии в 1066 году.

Когда она взошла на престол, Иосиф Сталин, Мао Цзэдун и Гарри Трумэн правили Советским Союзом, Китаем и Соединенными Штатами соответственно, а Уинстон Черчилль был премьер-министром Великобритании.

Включая Черчилля, ее обслуживали 15 премьер-министров — четверть всех премьер-министров Соединенного Королевства со времен Роберта Волпола 300 лет назад. При ее правлении было 14 президентов США, и со всеми она встречалась.

Считается, что лишь несколько монархов правили дольше Елизаветы. Король Франции Людовик XIV, построивший Версальский дворец, считается рекордсменом суверенного государства, потому что правил 72 года, тогда как Собхуза II был королем Свазиленда почти 83 года до смерти в 1982 году.

Источник:  УНН 


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще