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Политика / Европа / Война

В Венгрии официальный учебник заполнили антиукраинской пропагандой

23:25, 07 сен 2022
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В Венгрии государственный центр разработал учебник географии для 8-го класса, переполненный антиукраинской пропагандой и лживыми фактами, способный "запрограммировать" школьников на враждебное отношение к Украине.

Об этом пишет Европейская правда.

Речь идет об официальном учебнике, разработанном государственным центром OFI и обязательной учебной книгой для венгерских учеников.

Как говорится в статье, самой географии в этом разделе немного, да и с ошибками. Например, венгерские авторы словно лишили Украину суверенитета над крымскими горами, сообщив детям, что Карпаты – единственные горы в Украине, "у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".

В учебнике венгерских школьников убеждают, что в Украине идет гражданская война, к которой Россия наверняка не причастна.

"В многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерное. Большинство – это украинцы по национальности, но на востоке страны значительная доля россиян, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а пятая часть населения говорит на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров, смотрите рисунок", – утверждают венгерские "географы".

Сообщение сопровождается рисунком, на котором Украину разрывают российский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Школьников при этом спрашивают: "Кому (из них) должна принадлежать Украина?"

 
 
Кроме того, учебник содержит откровенно ложные факты. К примеру о том, что Украина получает российские углеводороды по более выгодной цене, чем другие покупатели.

Учебник также объясняет венгерским школьникам, что Украина – плохое место для жизни. А оказавшиеся в Украине венгры страдают больше всего.

"Здоровье населения плохое, люди могут рассчитывать на едва ли не самую низкую продолжительность жизни на континенте. Общая экономическая ситуация в Украине не благоприятна для венгров, к тому же Закарпатье является одним из самых отсталых районов", - объясняет учебник.


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