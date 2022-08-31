Сколько украинцев осталось без работы в результате войны

Без работы в результате войны остались 30% украинцев, которых сократили или уволили (19%), или закрылась сама компания (11%), таковы результаты представленного во вторник июльского исследования Work.ua.

Согласно ему, 33% респондентов ответили, что компания сначала приостановила свою деятельность, однако потом сотрудники вернулись к работе, тогда как 27% опрошенных отметили, что война никак не отразилась на их занятости.

Как сообщили в Work.ua, у 36% украинцев зарплата существенно сократилась после начала войны, в четверти – не изменилась, у 16% сократилась несущественно, а увеличилась лишь у 3%.

"Почти десятая часть компаний привязала зарплату к курсу иностранной валюты, остальные продолжают платить зарплату в гривне независимо от колебаний курса. Большинство работников (65%) не получают бонусов. У остальных работников самый популярный вид бонуса – 20% от зарплат (16% опрошенных)”, - сообщили в компании.

Почти 18% участников опроса из-за войны войны изменили город или страну проживания, но 93% работают в украинском бизнесе.

Отмечается, что многие компании переориентируются на западный рынок, поэтому работник следует учить английский язык.

По оформлению 71% респондентов отметили, что имеют официальное трудоустройство, в то время как 22% работают без оформления, а 5% оформлены как ФЛП.

Около двух третей респондентов сообщили, что имеют 24 и более календарных дней отпуска в год, у 12% работников он составляет 15-24 дня, 5% могут отдыхать 5-10 дней и 2% опрошенных указывали на кратчайший отпуск - до 5 дней.

Самая популярная составляющая соцпакета, согласно опросу – оплата больничных: 51% респондентов отметили ее наличие, тогда как 15% участников исследования вообще не имеют соцпакета. Другие опрошенные отметили, что их социальный пакет состоит из медицинского страхования – 14%, оплаты дополнительного образования – 5%, курсов английского языка – 3%, оплаты/компенсации занятий спортом – 3%.

Высшее образование имеют большинство работников-участников опроса: 66% заканчивали институты, академии, университеты, в то время как 25% имеют профессионально-техническое образование, а 9% имеют среднее образование. Также наблюдается взаимосвязь между образованием и размером зарплаты, например, продавцы-консультанты с высшим образованием получают более высокую зарплату, чем те, у кого нет.

В опросе приняли участие 600 работодателей и 20 тыс. работников, работающих на самых распространенных должностях, уточнили в Work.ua.

В конце июля этого года Нацбанк заявил, что вызванный войной спад экономики обусловил резкий рост уровня безработицы в Украине во втором квартале 2022 года – до 35% (по методологии МОТ), а существенное снижение экономической активности привело к сокращению резкого снижения доходов населения страны.

По оценкам НБУ, в 2023 году уровень безработицы в Украине снизится лишь до 27% и только в 2024-м сокращение будет больше – до 18,2%.

По оценке Нацбанка, номинальные зарплаты в стране в 2022 году снизятся на 12%, в то время как реальные (с учетом инфляции) – на 27%.

Интерфакс-Украина