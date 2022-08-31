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Война / Политика / Европа

Российские паспорта жителей оккупированных территорий не будут признаваться в Евросоюзе

21:35, 31 авг 2022
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Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных украинских территориях.

О соответствующем решении Боррель сообщил на пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге.

"Мы пришли к решению, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", - заявил он.

Напомним, российские власти пытаются провести паспортизацию украинских граждан на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, проводится "перепись" населения, изъятие личных данных, осуществляется фотографирование документов и т.п. Все это подается под соусом необходимости составления списков на так называемую гуманитарную помощь, которая в большинстве мест мизерна или и вовсе отсутствует.

Источник:  УНН 


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