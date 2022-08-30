Что больше всего интересует украинских абитуриентов и куда они идут учиться

Украинские абитуриенты подали уже более миллиона электронных заявлений для получения профессионального предвысшего и высшего образования, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, назвав самые популярные вузы и специальности.
"Вступительная кампания 2022 года набирает обороты. По состоянию на сегодня, 29 августа 2022 года, украинские абитуриенты подали более 1 млн электронных заявлений для получения профессионального перед высшим и высшего образования", - сообщил Шкарлет в Telegram
По данным министра:
- на основе базового среднего образования подано более 144 тыс. электронных заявлений;
- на основе полного общего среднего образования – около 662 тыс. заявлений;
- на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра или младшего специалиста – более 95 тыс. заявлений;
- для поступления в магистратуру подано более 138 тыс. заявлений.
Наибольшее количество заявлений, по словам Шкарлета, подано в следующие вузы:
- Национальный университет «Львовская политехника»;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Национальный авиационный университет.
Востребованные специальности:
081 «Право»;
122 «Компьютерные науки»;
035 «Филология»;
053 «Психология»;
073 «Менеджмент»;
121 «Инженерия программного обеспечения».
Более 67 тысяч человек получили рекомендации для поступления на бюджет.
Источник: УНН