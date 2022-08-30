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Война / Политика / Европа

Верховная Рада обратилась к ООН, ОБСЕ и ЕС из-за массовой казни пленных в Еленовке

22:18, 30 авг 2022
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Верховная Рада обратилась к ООН, ЕС, ОБСЕ и другим организациям и странам из-за массовой казни украинских военнопленных в Еленовке 29 июля. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Разумков в Telegram.

«Постановлением №7627 призвали международных партнеров осудить массовую казнь украинских военнопленных государством-агрессором в Еленовке и активизировать усилия по возвращению в Украину защитников Мариуполя», - сообщил Разумков.

Кроме того, он сообщил, что Рада также обращается к ряду международных институций, организаций, парламентов и правительств стран мира о нарушении Россией и подконтрольными ей оккупационными органами норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных защитников Украины (постановление №7709).

Организация Объединенных Наций подготовила группу специалистов, которые займутся установлением фактов гибели около 50 украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направит миссию по установлению фактов теракта в колонии в Еленовке, в результате которого были убиты украинские военные.

Как отметили в минобороны страны-агрессорки, Россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных.

Также сообщали, что российские оккупанты не пустили представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным в Еленовке.

Впоследствии представитель Международного комитета Красного Креста Александр Власенко в комментарии Суспильному отмечал, что сотрудники МККК дважды были в Еленовке после того, как туда переместили военнопленных: "буквально через 2-3 дня после их перевозки". Однако они не имели возможности пообщаться с ними с глазу на глаз. В то же время МККК пытается получить доступ к пленникам, которые все еще там содержатся, а также к телам их погибших собратьев.

Источник:  УНН 


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