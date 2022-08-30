Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники: Мы желали друг другу тихого дня и Слава Украине!

30 сентября Харьков очередное обстреляли. Теперь они бьют прицельно по центру муста и жилым сооружениям и городской инфраструктуре. Погибли люди...

Автор "Харьковских дневников" Вита Яковлева оказалась под обстрелами...

Это был настоящий ад. Сходила я, называется, к врачу в областную больницу. Иду обратно по Сумской. Смотрю, куда позавчера прилетело возле многострадальной обладминистрации. В домах рядом окон нет, во дворе разбито.

Параллельно разговариваю по телефону с мамой. Рассказываю ей, что, слава богу, вроде не сильно попало, по крайней мере, на первый взгляд. Что людей на улице немало, что несмотря ни на что, они нас не запугают своими ракетами. Харьков выстоит по-любому.

Прохожу дальше, к оперному театру. Заканчиваю разговор с мамой - это мне крупно повезло, что она ничего не слышала. Фотографирую клумбы, которые делают милые тетеньки из Зеленстроя. Они, кстати, сидели рядышком на лавочке.

И тут началось. Долбануло так, что тетенек как ветром сдуло. Все десять растворились буквально на глазах. Куда убежали, не знаю. Я рванулась к театру и вниз по ступенькам. Там типа фигура, которая крышу поддерживает, все закрывает. Хотя вряд ли, но больше бежать было некуда.

Со мной вместе спрятались мужчина лет 60 и бабулечка с авоськой. Взрывов было не меньше 10. Казалось, долбит где-то очень рядом и над головой. Мы, те еще специалисты, услышали ПВО. И дальше, пока шарашило, успокаивали себя тем, что это наши.

Потом из подземелий оперного к нам вышла работница театра. Ее мы тоже профессионально успокоили, что это наши мочат этих. Так думать нам было легче, не так страшно, когда оно рядом гремит.

Работница сказала, что наши молодцы, мы в них верим. И что она прочитала, как в Белгороде многие уезжают, потому что там стреляют. И это хорошо, что там стреляют. Мы их к себе не звали, нельзя безнаказанно убивать мирное население. Нигде нельзя, но не мы это начали.

Прятались мы минут десять. Потом решили, что уже безопасно, и начали расходиться. Мужчина еще раз повторил, что это были наши, и помахал всем рукой: "Тихого дня, девчата! Слава Украине!".

- Героям слава! - бодро отрапортовала бабулечка и потащила куда-то свою авоську.

Я пошла в кафе, срочно надо было выпить чая. Нервы. Там и прочитала в пабликах, что был артобстрел центра Харькова. 5 человек погибло, 9 ранено. Попали в дом, в детский сад. "Мы не стреляем в мирное население и объекты гражданской инфраструктуры", - говорят они...

Мама позвонила, когда я уже была в метро. Там, кстати, много людей пережидало воздушную тревогу. Она началась уже после того, как обстреляли центр. Когда прятались возле театра, сирены мы не слышали.

- Все нормально, - говорю маме, - еду домой. И в кафе чаю попила, да. Нет, не хожу где опасно, спряталась, когда стреляли, конечно.

А что еще рассказывать маме?..

Мой разговор по телефону услышали сидевшие рядом. Скоро полвагона обсуждало обстрел. Многие тоже были в центре, все слышали. У кого-то в больнице знакомые, они сразу позвонили, что везут раненых. Кто-то набирал своих, которые живут возле мест, куда прилетело.

На конечной, выходя из вагона, мы тоже желали друг другу тихого дня и обязательно "Слава Україні!". Потому что мы вместе, потому что Харьков все равно этих не боится, потому что нельзя отнимать у людей родной дом. Они этого не простят и не забудут.

Это те самые цветы, которыми я любовалась у оперного театра. Пока не начался артобстрел.

Женщина из нашего дома как раз была в том районе, который обстреливали. Рассказывает, что им какой-то мужчина открыл подъезд многоэтажки, чтобы спрятались. Там и пересидели. А потом в метро ее накрыло - плакала, тряслись руки.

Выходит, я смелая - не плакала, только чай в кафе пила очень-очень быстро. Хоть он и горячий.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava