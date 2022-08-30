"Поддержать"
Тренды:
Новости
Что больше всего интересует украинских абитуриентов и куда они идут учиться
Верховная Рада обратилась к ООН, ОБСЕ и ЕС из-за массовой казни пленных в Еленовке
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники: Мы желали друг другу тихого дня и Слава Украине!
Как выбрать кондиционер, учитывая актуальную ситуацию в Украине PR
Елена Маленкова: Что происходит с рынком недвижимости в Украине
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Как лечиться, когда бомбят
Что нужно знать о вине? PR
На авиабазе Рамштайн состоится очередное заседание Контактной группы по обороне Украины
Погода: лето завершается - каким ожидается сентябрь
В Украине ожидается создание более 300 тысяч рабочих мест
В Украине создан реестр уничтоженного и поврежденного российскими оккупантами имущества
Украинские спортсмены прославляют страну победами и защищают Родину
Во временно оккупированной Луганской области россияне украли весь урожай зерновых
Ян Валетов: Мы будем воевать, пока не закопаем последнего оккупанта
На портале "Дия" появилась еще одна услуга для предпринимателей
Все новости
Война / Харьков / Колумнистика

Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники: Мы желали друг другу тихого дня и Слава Украине!

21:33, 30 авг 2022
89
Версия для печати

30 сентября Харьков очередное обстреляли. Теперь они бьют прицельно по центру муста и жилым сооружениям и городской инфраструктуре. Погибли люди...

Автор "Харьковских дневников" Вита Яковлева оказалась под обстрелами...

Это был настоящий ад. Сходила я, называется, к врачу в областную больницу. Иду обратно по Сумской. Смотрю, куда позавчера прилетело возле многострадальной обладминистрации. В домах рядом окон нет, во дворе разбито.

Параллельно разговариваю по телефону с мамой. Рассказываю ей, что, слава богу, вроде не сильно попало, по крайней мере, на первый взгляд. Что людей на улице немало, что несмотря ни на что, они нас не запугают своими ракетами. Харьков выстоит по-любому.

Прохожу дальше, к оперному театру. Заканчиваю разговор с мамой - это мне крупно повезло, что она ничего не слышала. Фотографирую клумбы, которые делают милые тетеньки из Зеленстроя. Они, кстати, сидели рядышком на лавочке.

И тут началось. Долбануло так, что тетенек как ветром сдуло. Все десять растворились буквально на глазах. Куда убежали, не знаю. Я рванулась к театру и вниз по ступенькам. Там типа фигура, которая крышу поддерживает, все закрывает. Хотя вряд ли, но больше бежать было некуда.
Со мной вместе спрятались мужчина лет 60 и бабулечка с авоськой. Взрывов было не меньше 10. Казалось, долбит где-то очень рядом и над головой. Мы, те еще специалисты, услышали ПВО. И дальше, пока шарашило, успокаивали себя тем, что это наши.

Потом из подземелий оперного к нам вышла работница театра. Ее мы тоже профессионально успокоили, что это наши мочат этих. Так думать нам было легче, не так страшно, когда оно рядом гремит.

Работница сказала, что наши молодцы, мы в них верим. И что она прочитала, как в Белгороде многие уезжают, потому что там стреляют. И это хорошо, что там стреляют. Мы их к себе не звали, нельзя безнаказанно убивать мирное население. Нигде нельзя, но не мы это начали.
Прятались мы минут десять. Потом решили, что уже безопасно, и начали расходиться. Мужчина еще раз повторил, что это были наши, и помахал всем рукой: "Тихого дня, девчата! Слава Украине!".

- Героям слава! - бодро отрапортовала бабулечка и потащила куда-то свою авоську.

Я пошла в кафе, срочно надо было выпить чая. Нервы. Там и прочитала в пабликах, что был артобстрел центра Харькова. 5 человек погибло, 9 ранено. Попали в дом, в детский сад. "Мы не стреляем в мирное население и объекты гражданской инфраструктуры", - говорят они...

Мама позвонила, когда я уже была в метро. Там, кстати, много людей пережидало воздушную тревогу. Она началась уже после того, как обстреляли центр. Когда прятались возле театра, сирены мы не слышали.

- Все нормально, - говорю маме, - еду домой. И в кафе чаю попила, да. Нет, не хожу где опасно, спряталась, когда стреляли, конечно.
А что еще рассказывать маме?..

Мой разговор по телефону услышали сидевшие рядом. Скоро полвагона обсуждало обстрел. Многие тоже были в центре, все слышали. У кого-то в больнице знакомые, они сразу позвонили, что везут раненых. Кто-то набирал своих, которые живут возле мест, куда прилетело.

На конечной, выходя из вагона, мы тоже желали друг другу тихого дня и обязательно "Слава Україні!". Потому что мы вместе, потому что Харьков все равно этих не боится, потому что нельзя отнимать у людей родной дом. Они этого не простят и не забудут.

Это те самые цветы, которыми я любовалась у оперного театра. Пока не начался артобстрел.

Женщина из нашего дома как раз была в том районе, который обстреливали. Рассказывает, что им какой-то мужчина открыл подъезд многоэтажки, чтобы спрятались. Там и пересидели. А потом в метро ее накрыло - плакала, тряслись руки.

Выходит, я смелая - не плакала, только чай в кафе пила очень-очень быстро. Хоть он и горячий.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще