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Колумнистика / Харьков / Война

Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Как лечиться, когда бомбят

23:00, 29 авг 2022
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Каждый из нас, особенно те, кто проживает в опасных регионах, с ужасом отгоняет от себя мысль о том, что, не дай бог, случится что-то непредвиденное, и ты вдруг заболеешь. И что тогда?

Вита Яковлева продолжает наблюдать за обычной жизнью фронтового города, который каждый день испытывает прилёты и десятки воздушных тревог.

Единственное место в городе, где чувствуешь себя как до войны, это больницы. Те же врачи, которые постоянно куда-то уходят во время приема пациентов, потому что именно сейчас у них какие-то очень срочные врачебные дела. Прием идет, а они ходят. Те же бабульки и дедульки в очереди, которые идут в поликлинику не столько лечиться, сколько общаться. Главное - обсудить все новости, осмотр и лечение - только после обсуждения.

Меня занесло к врачу с сиалоаденитом. Тоже не знаете, что это такое? Его даже произнести трудно, не то что знать. В общем, по-простому это воспаление слюнной железы. Когда у тебя щека как у хомяка, который затолкал за нее штук десять орехов. А если поесть, так она становится размером со все 15 орехов.

Мне еще повезло, не особо болело. Но ситуация та еще: дело к вечеру, щека напухла на пустом месте, куда с ней идти, непонятно - терапевт, стоматолог, хирург? И комендантский час, потому ждать до ночи, может, само пройдет, страшно.

В итоге попала к инфекционисту. Сразу поставили правильный диагноз, и вылечили сравнительно быстро, за что врачу большое спасибо.

Теперь я знаю, что этот самый сиалоаденит встречается не так уж и редко. Что штука это гадкая, если вовремя не начать лечить. И что, кроме лекарств и полосканий, полезно... сосать сухари. Из черного хлеба. Смешно, но реально помогает.

Сейчас моя щека уже снова красивая. Но периодически надо ходить к врачам. И сама себе удивляюсь, но меня не раздражают ни хождения врачей, ни много старичков, которые приходят просто поговорить. Раньше - да. Сейчас, если не слышно, как за окном гремит и стреляет, ты просто наслаждаешься привычной жизнью.

Такой, какой она была у нас до войны...

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava 


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