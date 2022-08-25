Во временно оккупированной Луганской области россияне украли весь урожай зерновых

Российские оккупанты украли весь урожай агрохолдингов "Агротон" и "Нибулон" во временно оккупированной Луганской области, сообщается на сайте Луганской областной военной администрации.

Россияне украли из элеваторов "Агротона" 20 тыс. тонн зерновых, а также собрали с полей холдинга 200 тыс. тонн урожая этого года, вся эта агропродукция уже вывезена в РФ. Кроме того, захватчики угнали в Россию 40 единиц автомобильного транспорта.

"В этом году мы ожидали самый большой за все годы урожай. Надеялись даже превзойти рекордный 2021 год. Да, мониторинг ЧАО "Агротон" показал, что на некоторых полях урожайность составляла до 60 ц/га... Но, к сожалению, собирается наше зерно сейчас для россиян", - цитирует ОВА заместитель директора Департамента агропромышленного развития Луганской ОВА Любовь Бескоровайную.

Согласно сообщению, украдена также вся сельхозпродукция агрохолдинга "Нибулон" в Луганской области, но не уточняют объемы украденного.

По данным Бескоровайной, аграрии Луганской области сотрудничают с международными организациями, которые могут отследить полный маршрут перевозки украденного зерна. Соответствующая информация будет передана в международные суды.

ОВА уточняет, что многие руководители сельскохозяйственных предприятий выехали в безопасные регионы Украины и провели перерегистрацию бизнеса, но есть и пошедшие на сотрудничество с РФ. При этом на некоторых предприятиях из-за отсутствия денег люди отказываются работать, поэтому урожай остается на полях неубранным.

Почти нечем обрабатывать землю и убирать урожай. Потому что всю новую технику россияне вывезли. В частности, у "Агротона" забрали 40 единиц автомобильного транспорта. "Аналогов такой техники у россиян не было. Они не умеют ею пользоваться. Случаются случаи, когда оккупанты не могут справиться даже с запуском двигателя", - подытожила Бескоровайная в сообщении ОВА.

"Агротон" работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Земельный банк "Агротон" к российскому вторжению составлял около 110 тыс. га, он расположен в Луганской и Харьковской областях. Группе принадлежало две птицефабрики в Луганской области.

ООО "СП "Нибулон" создано в 1991 году. До российского военного вторжения зернотрейдер имел 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему с/х культур, мощности для одноразового хранения 2,25 млн тонн продукции АПК, флот из 83 судов (из них 23 буксира ), а также владел Николаевским судостроительным заводом.

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"Нибулон" до войны обрабатывал 82 тыс. га земли в 12 областях Украины и экспортировал сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира.

Зернотрейдер в 2021 году экспортировал максимальные за время своего существования 5,64 млн тонн сельхозпродукции, достигнув рекордных объемов поставок на внешние рынки в августе – 0,7 млн ​​тонн, четвертом квартале – 1,88 млн тонн и во втором полугодии – 3,71 млн тонн.

Источник: Интерфакс-Украина