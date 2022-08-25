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Бизнес / IT и медиа

На портале "Дия" появилась еще одна услуга для предпринимателей

22:10, 25 авг 2022
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Отныне Общество с ограниченной ответственностью (ООО) в Украине можно открыть в считанные минуты, а то и секунды. На портале "Действие" появилась новая услуга – без посредников.

На портале государственных услуг "Дія" запустили автоматическую регистрацию обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Запускаем автоматическую регистрацию ООО на портале "Дія" прямо в День Независимости. Успешно завершили бета-тестирование. Теперь вы можете открыть бизнес буквально через 2 секунды", - отметил Федоров в Telegram.

Чиновник отметил, что услугу регистрации ООО с госрегистратором запустили еще в октябре 2020 года. И ею воспользовались около 13 тысяч украинцев.

"Сейчас убираем госрегистратора с процесса, чтобы сэкономить ваше время. Благодаря автоматическим услугам вам не нужно ждать решения чиновника или ответа госрегистратора. Воспользоваться услугой можно где угодно", - подчеркнул он.

Напомним, с апреля в приложение "Дія" вернули услуги для предпринимателей, теперь снова можно внести изменения или закрыть ФЛП. Реестр выключили с начала войны.
Источник:  УНН 


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