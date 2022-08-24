Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Мы их победим - потому что не боимся!

Сегодня, в День независимости Украины, Харьков. как и вся Украина, подвергся массированным обстрелам. Но харьковчане решили, что их было меньше, чем всегда И поэтому были на улицах люди, было, хоть и тревожное, ощущение праздника.

Вита Яковлева продолжает вести харьковский дневник.

Позавчерашней ночью горел завод в нашем районе. Сказали, не прилет, просто пожар. Но это неважно, потому что выглядело все очень страшно, и видно было далеко. Так вот что там горело, когда и почему, в нашем дворе обсуждали с 6 утра. Всем коллективом, подробно и обстоятельно.

Ощущение было, что на вокзале объявляют о прибытии поезда - такими хорошо поставленными громкими голосами обсуждали. Причем, обсуждающих было столько, что я уверена: собрался весь район. Такого количества жильцов в нашем доме никогда не было. Думаете, я возмущаюсь, что так рано всех разбудили? Нет, у нас много стариков, которые рано начинают шуметь во дворе. Но если комендантский час до 6 утра, то шумят они тише и их меньше. А вот когда его на праздники продлили в Харькове до 7 утра, то весь район в 6 уже был у нас на громких дебатах.

Вчера в 11 ночи, когда сбили ракету, весь район тоже отирался у нас. И очень эмоционально обсуждал, как она над нами летела (громко, я смотрела боевик, так вот ее звук на раз перекрыл все киношные взрывы, а когда шарахнуло, так вообще в ушах звенело). Если комендантский час с 19.00 начался, это не значит, что надо всю ночь дома сидеть. Скучно же.

Сегодня комендантский час весь день. И вот прямо сейчас, в обед, во дворе никого. Но с 8 утра на лавочках чинно сидело несколько молодых мам с грудными детками. Чужие, у нас во дворе таких нет. С чего они решили гулять, когда нельзя, не знаю. Тем более с малышами. Правда, сидели тихо, я в окно их увидела. Маскировались, наверное, чтобы незаметными стать, раз на улицу выходить нельзя.

К чему я это все? С одной стороны, нарушение запретов чревато. Безопасность прежде всего. С другой - такое поведение наглядно показывает, что люди не запуганы. Несмотря ни на ежедневные обстрелы, ни на прилеты каждую ночь. Значит, по-любому победим. Мы их не боимся.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava