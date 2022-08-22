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Общество / Власть и право

Как начисляются пенсии в это году - Пенсионный фонд

22:09, 22 авг 2022
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В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) дали разъяснение, каким образом начисляются пенсии в этом году. Об этом говорится в сообщении Фонда.

«Пенсия по возрасту назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа после достижения возраста 60 или 63 или 65 лет», - отмечают в ПФУ.

 В Фонде отмечают, что продолжительность необходимого страхового стажа определяется на дату достижения соответствующего возраста.

«Таким образом, продолжая работать, человек может приобрести необходимый страховой стаж и выйти на пенсию», - добавляют в ПФУ.

Так что по данным Пенсионного фонда Украины право на назначение пенсии по возрасту имеют граждане Украины, по состоянию на 2022 год имеют соответствующий стаж и им исполнилось:

  • 60 лет при наличии не менее 29 лет страхового стажа,
  • 63 года – при наличии 22 лет страхового стажа,
  • 65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
  • Также в Пенсионном фонде напоминают, что право на назначение пенсии по возрасту определено статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Источник: ZN,UA


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