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Финансы / Война

Неизвестные пополняют терминалы банков непригодными купюрами из херсонских хранилищ

23:50, 20 авг 2022
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Руководитель Монобанка Олег Гороховский в своем Телеграмме показал 500-гривневые купюры, которые стали появляться в терминалах - ими пополняют устройства неизвестные люди. Эти гривни – из херсонских хранилищ, и они давно уже признаны непригодными.

Начались массовые случаи пополнения терминалов самообслуживания iBox и других терминальных сетей 500-гривневыми купюрами, которые выведены из обращения в хранилище Ощадбанка в Херсоне.

Купюры уже обнаружены в Одессе, Киеве и на западе Украины.

Нетипичное пополнение новых клиентов iBox крупными купюрами может задерживаться до инкассации терминала.

Купюры выглядят так (на фото – ред.).

Установить их непригодность без визуального досмотра, непосредственно в терминале, невозможно", - написал Гороховский.

Эти купюры уже не пригодны к оплате, поэтому будьте осторожны: при попадании в руки таких денег сразу обращайтесь в банк, которому принадлежит терминал.

InfoKava


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