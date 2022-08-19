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Тарифы на тепло и воду в этом отопительном сезоне повышены не будут

23:39, 19 авг 2022
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые обеспечат как ценовую стабильность в сфере теплоснабжения, так и финансовую состоятельность предприятий теплокоммунэнерго во время отопительного сезона. Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

Законы от 29.07.2022 №2479-IX - об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего возобновления их функционирования, а закон №2481-IX - о финансовом обеспечении мероприятий, направленных на урегулирование отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время военного положения и последующего восстановления их функционирования.

«Отопительный сезон будет без повышения тарифов на тепло и горячую воду для потребителей. Президент Украины подписал важные законы, которые обеспечат как ценовую стабильность в сфере теплоснабжения, так и финансовую состоятельность предприятий теплокоммунэнерго во время отопительного сезона 2022/23 годов. Ведь этот отопительный сезон будет самым сложным за период независимости Украины. Уверен, что все мы вместе достойно справимся со всеми вызовами и обеспечим постоянное прохождение отопительного сезона», — подчеркнул министр.

Как сообщили в правительстве, что согласно закону №2479-IX, в течение действия военного положения и шести месяцев после его окончания в Украине вводится мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку), услуги по снабжению тепловой энергии и снабжения горячей водой для всех категорий потребителей. Это означает, что тарифы на тепло и горячую воду для населения не изменятся.

При этом указанным законом определены гарантии для субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, в частности, предусмотрена компенсация разницы в тарифах.

Кроме того, предусмотрена отсрочка погашения задолженности по договорам реструктуризации задолженности предприятиям ТКЭ и ВКГ, производственные мощности которых расположены на временно оккупированной территории, или производственные мощности которых были уничтожены или повреждены в результате обстрелов или находятся в зоне боевых действий.
Источник:  УНН 


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