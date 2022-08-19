Услуга растаможки авто в "Действии" готова заработать - нужен только закон

В эфире телемарафона от 19 августа министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров рассказал, когда в "Дие" заработает услуга растаможки авто.

"Услуга готова на 90% технически. Несмотря на то, что еще не принят законопроект. Новая услуга заключается в том, что не только она оцифрована, и это можно сделать онлайн — в несколько кликов растаможить авто, которое вы купили за границей. А и в том, что вообще меняется формула. То есть нет субъективных факторов, оценок стоимости растаможки для таможенника — убирается в корне вся коррупция. Но для этого нужно проголосовать и изменить эту формулу. Нужно, чтобы депутаты поддержали законопроект, который разработало правительство и направило в парламент. Сейчас мы ждем проведения комитета", — сказал Федоров и выразил надежду, что нардепы проголосуют за соответствующий проект закона.

То есть законопроект еще должен рассмотреть профильный комитет Верховной Рады, и только потом он попадет в сессионный зал украинского парламента.

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Стоит отметить, что кроме этой услуги для водителей в "Дие" еще скоро заработает шеринг автомобиля, а водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС будут доступны еще и на английском языке.

Ранее министр цифровой трансформации отметил, что запуск услуги "растаможивания авто" в приложении "Дия" — одна из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли.

"Самая главная революция в том, что не будет производиться оценка стоимости растаможивания авто на основе какой-либо субъективной оценки таможенника. То есть человек вообще убирается из процесса оценки автомобиля.

Человек, растаможивающий авто, вводит год производства авто, марку, модель, объем двигателя и добавляет определенные неизменные критерии. На основе формулы, определенной в нормативно-правовых актах Украины, приложение автоматически считает, сколько нужно заплатить за растаможивание. То есть владельцу автомобиля для его растаможивания нужно будет ввести в "Дії" все данные об автомобиле. Далее он получит расчет стоимости растаможивания.

Эту сумму можно будет сразу уплатить в приложении или отложить уплату и уведомить государственные органы о пересечении границы автомобилем, подлежащим растаможиванию. После растаможивания информация автоматически попадает во все государственные органы. Следовательно, после введения этого нововведения необходимость в оценке таможенника отпадет, субъективный фактор оценки автомобиля исчезнет, вся процедура растаможивания будет происходить через приложение", — сказал Федоров.

Он также добавил, что когда человек приобретет авто, то сможет все сделать через "Дию". На таможне нужно будет просто проехать через границу и не нужно будет проходить какие-либо процедуры по растаможиванию.

Источник: ТСН