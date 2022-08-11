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Политика / Война / Бизнес / Потребрынок

11 судов с украинским зерном направились к покупателям в семи странах

23:59, 11 авг 2022
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Из украинских портов “зерновым коридором” удалось вывезти около 375 тысяч тонн зерновых грузов и других продуктов питания. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

“С начала августа морским гуманитарным коридором из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный был осуществлен переход 12 судов в Средиземное море. Всего гуманитарным коридором из украинских портов было вывезено около 375 тысяч тонн зерновых и других продуктов питания. Препятствий прохождению судов не обнаружено”, – сказал Громов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в рамках "зернового соглашения" 11 судов направляются к покупателям в семи странах.

Украина также рассмотрит возможность присоединения Николаевского порта к “зерновому коридору”, если Россия соблюдет договоренность о разблокировании украинских портов и обеспечении безопасности. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Если все будет идти в соответствии с договоренностями и будет гарантирована безопасность нашему побережью, то будем рассматривать возможность присоединения Николаевского морского порта к зерновому коридору, поскольку там также есть заблокированные корабли с украинским зерном", – отметил Кулеба.

Источник:  УНН 


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